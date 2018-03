Rauch: SPÖ will sich ausruhen, ÖVP will Österreichs Chancen nutzen

Biedermeier-Politik à la SPÖ ist Gefahr für Standort Österreich – ÖVP für weniger Bürokratie, für mehr Arbeitsplätze und für Entlastungen von Mittelstand und Familien – SPÖ will ans Geld der fleißigen Österreicher

Wien, 6. August 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ ist offenbar müde und will sich ausruhen. Die ÖVP aber will Österreich nach vorne bringen und die Chancen für dieses Land nutzen. Während die SPÖ in Stagnation und Stillstand verweilt, startet die ÖVP mit frischen Ideen in die Zukunft Österreichs", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den vielen Aussagen der SPÖ, dass sie müde ist. Diese Regierung hat in einem gemeinsamen Kraftakt viel in der Krise erreicht. Aber sich auf dem Erreichten auszuruhen, wie es anscheinend den Sozialisten genügt, ist nicht genug", so Rauch weiter. "Der SPÖ-Vorsitzende Faymann wird nicht müde zu betonen, wie gut unser Land da steht, ohne schlüssige Konzepte für die Zukunft vorzulegen. Dass eine solche Biedermeier-Politik Österreich nicht nach vorne bringt, sondern international zurückwerfen würde, ist wohl noch nicht in den Köpfen der Genossen angekommen. Kein Wunder, Wirtschaftskompetenz besitzt die SPÖ genauso wenig wie Arbeitsplatzkompetenz", so Rauch. ****

Noch immer offen sind die Antworten zu den 50 Fragen der ÖVP:

"Wovor fürchtet sich die SPÖ? Wenn es ihr wirklich so wichtig ist, die Österreicher zu schröpfen, dann soll sie ehrlich auf den Tisch legen, wie die Pläne genau aussehen. Bis jetzt sind nur schwindlige Schätzungen bekannt und widersprüchliche Aussagen über die Ausgestaltung der Mittelstands-Steuern." Die ÖVP startet im Gegensatz zur SPÖ mit einem umfassenden Programm in die Nationalratswahl. Gemeinsam mit Experten ließ ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger rund 700 Maßnahmen erarbeiten, die unser Land zukunftsfit machen sollen. "Wir wollen für weniger Bürokratie in Unternehmen sorgen, 420.000 neue Arbeitsplätze schaffen, eine Entlastung von Mittelstand und Familien erreichen und den Menschen mehr Freiheiten geben – das ist der Weg, den Michael Spindelegger und die ÖVP gehen wollen. Wir brauchen mehr ÖVP und weniger SPÖ für ein starkes Österreich!"

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch