SPÖ-Maier: Unregelmäßigkeiten bei Mitteln aus dem Katastrophenfonds?

Parlamentarische Anfrage an Finanzministerin soll offenbar überhöhte Schadenssumme klären

Wien (OTS/SK) - Eine parlamentarische Anfrage von SPÖ-Abgeordnetem Johann "Jacky" Maier an Finanzministerin Fekter soll offene Fragen zu den durch die Finanzabteilung falsch gemeldeten und abgerechneten Mittel aus dem Katastrophenfonds des Bundes abklären. Laut dem Salzburger Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl soll das Land Salzburg durch mögliche "Falschabrechnungen" - unter dem zuständigen Regierungsmitglied, ÖVP-Landesrat a.D. Sepp Eisl - allein zwischen 2008 und 2011 unrechtmäßig 4,5 Mio. Euro an Bundesmitteln bezogen haben. "Da stellt sich die grundsätzliche Frage, ob und wie die Belege, Beschlüsse und Protokolle zu den überhöhten Schadenssummen durch das Finanzministerium kontrolliert wurden", so Maier.****

"Der Katastrophenfonds leistet für von Katastrophen betroffene Menschen schnelle und relativ unbürokratische Hilfe, das muss auch zukünftig gewährleistet bleiben. Das funktioniert jedoch nur, wenn die eingesetzten Gelder korrekt und zielgenau eingesetzt werden, mit entsprechenden Kontrollen, damit "Unregelmäßigkeiten" zukünftig ausgeschlossen werden können", betont Maier.

Abklären möchte Maier vor allem Detailfragen. Auf welche Konten in Salzburg die Mittel des Katastrophenfonds seit 2001 überwiesen wurden, über welche Stellen im Finanzministerium die Ersatzforderungen abgewickelt und kontrolliert wurden und wann der Katastrophenfonds letztmalig durch den Rechnungshof kontrolliert wurde. Entscheidend ist auch, ob das Finanzministerium die Meldungen der Salzburger Finanzabteilung überhaupt einmal kontrolliert hat oder unkontrolliert Katastrophenfondsgelder nach Salzburg überwiesen hat. Konkret geht es um die Meldung bzw. Abrechnung von Beihilfen, das heißt Hilfsgeldern gegenüber dem Bundesministerium für Finanzen.

Grundsätzlich leistet der Katastrophenfonds des Landes Salzburg dort Hilfe, wo keine Versicherung möglich ist. Ab einem außerordentlichen Schaden von 1.000 Euro können Betroffene im Wege der zuständigen Gemeinde bei der Abteilung 4 des Amtes der Salzburger Landesregierung um eine Beihilfe ansuchen. Die Höhe der Beihilfe beträgt im Allgemeinen 30 Prozent des erlittenen Schadens, kann aber bei beschädigten Wegen und Brücken auch höher ausfallen. Der Katastrophenfonds des Bundes wiederum ersetzt den Ländern 60 Prozent der Hilfsgelder, die das Land an die Geschädigten ausbezahlt hat. Genau hier dürfte es zu den von Landesrat Christian Stöckl angeführten Unregelmäßigkeiten gekommen sein.

Dringende Aufklärung forderte bereits letzte Woche der SPÖ-Landesparteivorsitzende und Landtagsklubvorsitzende Walter Steidl. Mit einer dringenden Anfrage an die Salzburger Landesregierung fordert die Salzburger SPÖ eine genaue Klärung, wie die Abrechnungen der Katastrophenfondsmittel zwischen der zuständigen Abteilung 4 und dem Budgetreferat abgestimmt wurden. (Schluss) ah/rm/mp

