"Die Wahlfahrt" ab 11. September in ORF eins

Wien (OTS) - Im Vorfeld der Nationalratswahl 2013 berichtet nicht nur ORF 2 (u. a. mit insgesamt 15 TV-Konfrontationen) ausführlich, das Info-Team von ORF eins wird ab 11. September die Wahlberichterstattung mit dem für ORF eins neu entwickelten Wahlkampf-Format "Die Wahlfahrt" ergänzen. Jeweils am Mittwoch - um 22.35 Uhr -, im Anschluss an den Serien-Event "Under the Dome", begleitet einer der Topjournalisten und -Interviewer der ORF-Information, Hanno Settele, die Spitzenpolitiker aller sechs im Parlament vertretenen Parteien auf ihren Wahlkampftouren. Und das besonders stilvoll in einem mit acht fixen Kameras ausgestatteten Mercedes aus den Siebzigern, mit dem Settele Josef Bucher, Frank Stronach, Eva Glawischnig, Heinz-Christian Strache, Michael Spindelegger und Werner Faymann zwischen Wahlkampfauftritten chauffieren und dabei in Gespräche verwickeln wird.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Wer sind die Menschen, die als Spitzenpolitiker der im Parlament vertretenen Parteien die Geschicke dieses Landes lenken? Welche Persönlichkeiten mit welchen Überzeugungen stehen hinter den Wahlprogrammen der Parteien? Welche persönlichen Ebenen und Motivationen sind Basis für die individuelle politische Arbeit? Welcher Person gebe ich meine Stimme? Diese Fragen möchten wir mit journalistischer Kompetenz des Teams um Hanno Settele mit Feinsinn und Neugier für unsere Zuseherinnen und Zuseher stellen und aufbereiten. Das Konzept 'Wahlfahrt' ist dafür wie geschaffen. Wir wollen mit unseren Wahlformaten ein authentisches und aufklärendes Gesamtbild der österreichischen Politik und ihrer Macher zeichnen."

ORF-eins-Info-Chefin Lisa Totzauer: "Das Format 'Die Wahlfahrt' verbindet in unterhaltsamer, aber inhaltlich relevanter Form zwei journalistische Grundelemente: Erstens bekommen die Zuseherinnen und Zuseher die Möglichkeit, eine/n Spitzenpolitiker/in einen ganzen Tag lang, auch abseits von inszenierten Veranstaltungen, durch den Tag zu begleiten. Die so vermittelte Nähe zum Geschehen ist authentisch und ungekünstelt. Zweitens ermöglicht das Format ein Gesprächserlebnis, das sich grundlegend von der klassischen Interviewsituation unterscheidet: Der (Fahr-)Gast erhält die Möglichkeit einer entschleunigten Darstellung seiner Positionen und seiner Person."

Das Nachrichtenpublikum nimmt Spitzenpolitiker/innen ansonsten vor allem beim Ein- und Aussteigen aus ihren Dienstfahrzeugen wahr. "Die Wahlfahrt" ermöglicht einen Blick ins Innere, in ein privateres Umfeld. Hanno Settele, der langjährige Leiter des ORF-Büros in Washington, wird die Kandidaten in das "ORF-eins-Dienstfahrzeug" einladen. Er wird sie chauffieren, sie begleiten und mit ihnen Gespräche führen. Die Politiker sind im Fahrzeug als Beifahrer zu Gast und sollen dabei als Spitzenkandidaten im Wahlkampf stets authentisch bleiben.

Hanno Settele: "'Die Wahlfahrt' in ORF eins versteht sich als bewusst gesetztes Kontrastprogramm zur umfangreichen Vorwahl-Berichterstattung in ORF 2. Dort werden alle Sachthemen und die aktuellen politischen Fragen detailliert und umfassend beleuchtet. 'Die Wahlfahrt' hingegen soll die Möglichkeit schaffen, mit größtmöglicher Authentizität einen langen Wahlkampftag zu verfolgen. Dass man dabei auch noch ein Gespür für die Person und deren menschliche Konturen bekommt, ist ebenfalls Ziel des Formats."

Der "Wahlfahrt"-Fahrplan

Mittwoch, 11. September, 22.35 Uhr, ORF eins

Mit Josef Bucher (BZÖ) und Frank Stronach (Team Stronach)

Mittwoch, 18. September, 22.35 Uhr, ORF eins

Mit Eva Glawischnig (Grüne) und Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Mittwoch, 25. September, 22.35 Uhr, ORF eins

Mit Michael Spindelegger (ÖVP) und Werner Faymann (SPÖ)

Die sechs "Wahlfahrten" sind auch im Internet via ORF-TVthek als Live-Stream bzw. als Video on Demand abrufbar.

Die "Wahlfahrten" der Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl -jeweils Mittwoch um 22.35 Uhr in ORF eins - werden für die Gruppe der gehörlosen und hörbeeinträchtigte Seher/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln angeboten.

