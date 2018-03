NEOS Pink Vibrations Tour - Positive Stimmung für die Politik

Wien (OTS) - Heute, Dienstag, den 6.8., startet die NEOS Pink Vibrations Tour durch ganz Österreich. Ziel ist es, Politik wieder positiv zu besetzen und für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie junge Menschen zu öffnen. "Die Politik ist in Österreich zu einem depressiven Ort geworden. Das werden wir ändern. Wir bringen Farbe und Lebendigkeit zurück. Für uns ist Politik der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Wir packen an, um diesen Ort wieder attraktiver zu machen," so Spitzenkandidat Matthias Strolz.

Insgesamt drei Züge mit pinken Smarts und Tour-Bussen werden den gesamten August durch Österreich reisen, um jene Freude, Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu verbreiten, die NEOS-Freundinnen und Freunde auszeichnet. In jedem Bundesland werden Veranstaltungen organisiert, bei denen die Menschen in direkten Kontakt mit NEOS treten können.

NEOS-Liegestühle, Sonnenschirme, kühle Getränke und Snacks tragen zur entspannten Stimmung bei. Mit pinken Sprechblasen und diversen anderen Werbeartikeln ausgerüstet, werden die - ausschließlich freiwillig tätigen - Helferinnen und Helfer rasch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.

Das NEOS Kernthema "Faire Chancen für die nächste Generation" spiegelt sich auch in den Tour-Teams wieder, das vor allem aus jungen NEOS-Fans und Mitgliedern besteht. Sie versuchen, die Leidenschaft für Politik neu zu entfachen: Authentisch, solidarisch, eigenverantwortlich, freiheitsliebend, nachhaltig und wertschätzend. Der Auftakt zur "NEOS Pink Vibrations Tour" findet heute am Linzer Taubenmarkt statt. Neben den NEOS Oberösterreich Spitzenkandidaten Rainer Hable und Karin Doppelbauer ist auch NEOS Vorsitzender Matthias Strolz anwesend, um die Tour gebührend einzuläuten.

"Wir freuen uns schon auf die Tour durch das Land! Wir wollen die Menschen für die neue Politik begeistern. Wir wollen den Stillstand beenden und Österreich fit für die Zukunft machen", so Hable anlässlich des Tour-Auftakts. Mit viel Engagement sowie entspannter Musik freuen wir uns auf gute Gespräche und fröhliches Feiern.

Pinker Wind erfrischt Österreich!

Weitere geplante Stationen in Oberösterreich - alle Termine auf www.neos.eu/tour:

07.08. in Steyr

08.08. in Schärding

- 9:00-11:00 Uhr Schärding Wochenmarkt

- 14:00-16:00 Uhr See Wildenau

- 17:00-19:00 Uhr See Pramet

09.08 in Wels und Litzlberg

10.08 in Bad Ischl, Gmunden, Altmünster

11.8. Seenrunde Traunsee/Attersee

