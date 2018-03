Stronach/Lugar zu Integrationsbericht: "Brauchen mehr Eingliederung der Zuwanderer"

Wien (OTS) - "Die Ergebnisse des Integrationsberichts zeigen, dass in diesem Bereich noch viel zu tun ist und Integration nicht ausreichend funktioniert. Wir brauchen mehr Eingliederung der Zuwanderer, damit sich diese mit dem Land identifizieren und sich in ihrer jetzigen Lebenssituation besser zurechtfinden. Familien mit Migrationshintergrund sind besonders gefordert. Die Eltern haben hier eine Vorbildfunktion für ihre Kinder, kommen dieser aber oft nicht ausreichend nach", so Team Stronach Klubobmann Robert Lugar.

Lugar verweist auf die Analyse von Bildungsexperten Andreas Salcher, der sagt, dass in keinem anderen EU-Land so viele Migrationsfamilien davon betroffen sind, dass die dritte Generation schlechter Deutsch spricht als die zweite. "Das ist ein Alarmsignal. Hier muss sich dringend etwas ändern. Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz ist gefordert, seine teilweise brauchbaren Vorschläge für mehr Integrationen nicht nur ständig medial anzukündigen, sondern auch einmal umzusetzen."

