ORF SPORT + mit den Highlights der Formel-1-Saison 2012

Am 7. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 7. August 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte der Formel-1-Saison 2012 um 20.15 Uhr, das WTC Ironman-Magazin mit den Highlights vom 17. Ironman in Zürich um 21.45 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Basketball, Tennis, Motorsport, Eishockey, Golf und Triathlon um 22.45 Uhr.

Sebastian Vettel auf Red Bull konnte in der Saison 2012 seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen und ging damit als jüngster dreifacher Weltmeister in die Formel-1-Geschichte ein. Die Saison blieb spannend bis zum letzten Rennen, dem Großen Preis von Brasilien, bei dem Vettel ein sechster Platz zur Titelverteidigung genügte. Sein Konkurrent um den Titel, Fernando Alonso auf Ferrari, wurde Zweiter und blieb damit in der finalen WM-Wertung drei Punkte hinter dem Deutschen. Der bisher erfolgreichste Pilot verabschiedete sich in Brasilien von der Formel 1: Michael Schumacher, siebenfacher Weltmeister, beendete seine Karriere. Auch das Team von Sebastian Vettel, Red Bull Renault, verteidigte 2012 erfolgreich den Konstrukteurstitel vor Ferrari und McLaren-Mercedes.

