"Weltjournal" noch einmal in China unterwegs

Auch "WELTjournal +" am 7. August im Reich der Mitte

Wien (OTS) - Eugen Freund präsentiert "Weltjournal" und "WELTjournal +" am Mittwoch, dem 7. August 2013, um 22.30 bzw. 23.00 Uhr in ORF 2 mit einem weiteren China-Schwerpunkt.

"Weltjournal": Europa - Die Chinesen kommen (22.30 Uhr)

Der Verkauf der österreichischen Autobahnraststätten-Kette Rosenberger an chinesische Investoren zeigt einmal mehr, wie stark Chinas Wirtschaft nach Europa drängt. Allein im Vorjahr investierten chinesische Unternehmer 12,6 Milliarden Dollar in der EU, das ist ein Plus von 21 Prozent und der Löwenanteil von Chinas weltweiten Gesamtinvestitionen.

Chinesische Firmen und staatsnahe Betriebe konzentrieren sich dabei vor allem auf strategisch wichtige Sektoren wie Energie, Automobilindustrie und Infrastruktur. Doch wie wirkt sich Chinas Shoppingtour auf Europa aus? Wie viel Einfluss - auch politisch -gewinnt das Land? Müssen europäische Arbeitnehmer/innen um ihre hart erkämpften Rechte fürchten? Das "Weltjournal" zeigt eine Reportage über chinesische Investoren in Europa und die Veränderungen, die sie mitbringen.

"WELTjournal +": Auf vier Rädern durch China (23.00 Uhr)

Jeden Monat werden in China mehr als eine Million neue Fahrzeuge zugelassen. Das bevölkerungsreichste Land der Welt produziert mehr Autos als die USA und Japan zusammen. In den vergangenen zehn Jahren wurden in China mehr als 80.000 Kilometer neue Straßen gebaut. Verkehrschaos, Staus und Smog gehören in chinesischen Städten zum Alltag.

In der "WELTjournal +"-Reportage bereisen zwei britische Journalisten China mit dem Auto und besichtigen gigantische Bau- und Infrastrukturprojekte wie etwa die größte Hängebrücke der Welt, um wenig später wieder mit katastrophal schlechten Straßen konfrontiert zu sein. Entsprechend gemischt ist die Bilanz, die sie ziehen: So beeindruckend das Land, seine Menschen und die Kultur sind, so unkontrollierbar scheinen die Probleme des extremen Wachstums in China.

