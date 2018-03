863.000 sahen fünfte "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Folge

Nächste Kandidatenrunde am 12. August; am 11. August Spira-"Alltagsgeschichte"-Klassiker "Liebling - ich bin im Prater"

Wien (OTS) - Erfolgreiche erste Halbzeit für die ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen": Bis zu 863.000 sahen gestern, am Montag, dem 5. August 2013, die fünfte von zehn neuen Episoden der aktuellen, 17. Staffel des beliebten ORF-Formats von Elizabeth T. Spira. Im Durchschnitt waren bei dieser Folge 807.000 dabei, was einem Marktanteil von 39 Prozent entspricht. In der Zielgruppe der Frauen 12+ erreichte die gestrige Sendung mit 42 Prozent den bisher höchsten Marktanteil der Staffel.

Bereits am Montag, dem 12. August, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 die nächste Ausgabe der preisgekrönten rot-weiß-roten Kuppelshow auf dem ORF-Programm. Darin suchen wieder sieben neue Kandidatinnen und Kandidaten - drei Damen und vier Herren aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Wien, dem Burgenland und der Steiermark - nach der großen Liebe.

"Liebling - ich bin im Prater" heißt es schon am Sonntag, dem 11. August, wenn um 21.55 Uhr in ORF 2 wieder ein "Alltagsgeschichte"-Klassiker Marke Spira zum Wiedersehen auf dem ORF-Spielplan steht. In diesem 1993 entstandenen Film der Doku-Reihe besuchte Elizabeth T. Spira im Wiener Prater die Schönen der Nacht, die Strizzis und schlimmen Kids, ruhesuchende Pensionisten, Pferdenarren, Wettkönige und die anderen sogenannten Pratermenschen.

