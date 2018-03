Wiener Bürgerdienst immer gefragt

Wien (OTS) - An die 143.000 Anliegen und 1.150.000 Telefonvermittlungen konnte der Bürgerdienst Wien im ersten Halbjahr 2013 verzeichnen. Bei Telefonanfragen gab es gegenüber 2012 (1,100.000 Vermittlungen) ein Plus von rund 50.000 Anrufen, was zum Teil auf die First Level-Auskünfte, wie z.B. beim Passwesen, zurückzuführen ist.

Gegenüber den 140.000 Bürgerdienstanliegen von 2012 gab es bis Ende Juni 2013 3.000 zusätzliche KundInnenkontakte. Die Hotlines der Magistratsabteilungen und die First Level -Auskünfte von Wiener Wohnen werden nach wie vor für schnelle und einfache Informationsbeschaffung genutzt. Bei komplexeren Anliegen ist der Bürgerdienst gefragt. Im ersten Halbjahr 2013 gab es rund 13.500 Anliegen, die nach einer umfangreicheren Bearbeitung verlangten, im Vorjahr 2012 waren es rund 12.000 Anliegen.

"Der Trend, dass die Anliegen, die an den Bürgerdienst herangetragen werden, in der Bearbeitung intensiver und anspruchsvoller werden, hält an - bestätigt Bürgerdienstchef Peter Kozel - Die Anliegen betreffen nicht nur die Wiener Stadtverwaltung, sondern die verschiedensten Lebensbereiche, sie sind "globaler" geworden.

Das bedeutet neben der engen Zusammenarbeit mit den Magistratsabteilungen einen intensiveren, positiven und unterstützenden Austausch mit externen Organisationseinheiten. Der Bürgerdienst Wien agiert sowohl intern als auch extern als Servicepartner, der eine lösungsorientierte Plattform für die KundInnen und die Fachbereiche schafft, bei der das Miteinander im Vordergrund steht.

"Die WienerInnen vertrauen zu Recht auf die Kompetenz und Hilfe des Bürgerdienstes", so Stadtrat Christian Oxonitsch. "Der Bürgerdienst ist eine Servicedrehscheibe die nach beiden Seiten funktioniert, also sowohl in Richtung BürgerInnen zur Stadt als auch umgekehrt."

"Da geh ich zum Bürgerdienst": persönliches Gespräch, E-Mail und Handy

Den Bürgerdienst erreichen die WienerInnen unter der Servicenummer 50255 DW 01 bis 23 für den jeweiligen Bezirk, oder sie gehen zum persönlichen Gespräch beim jeweiligen Bezirksbürgerdienst. Weitere Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sind der Mobile Bürgerdienst im neuen modernen Servicebus, der auf verschiedenen Plätzen in Wien zu finden ist, und Anfragen per Post, Fax oder Mail. Die Grundregel lautet: Der Bürgerdienst meldet sich innerhalb von 24 Stunden. Bereits seit 2011 ist ein Service Tool, das Schadensmeldungen unkompliziert vom Smartphone aus möglich macht, erfolgreich im Einsatz. Das Bürgeranliegen-Formular ist direkt auf der Startseite von www.wien.at abrufbar und ermöglicht die Meldung von Bürgeranliegen oder Gebrechen von unterwegs. Gleichzeitig kann man dabei auch die betreffende Adresse und - wenn gewünscht und vom eigenen Handy unterstützt - ein Foto oder Video mitsenden. Mit dem aktuellen Update des Bürgeranliegen-Formulars reagierte der Bürgerdienst Wien zeitgemäß auf die erweiterten Funktionen von Mobilphone und PC.

Verkehr, Schnee und Volksabstimmung/Wahlinformation sind die Top 3 Anliegen

Über 3.000 BürgerInnenkontakte betrafen die unterlassene Schneeräumung privater HausbesitzerInnen. Beim Thema Verkehr ging es in rund 3.000 Anfragen um Kurzparkzonen, Baustellen, Aufgrabungen und Ampelphasen. Intensiv nutzten die WienerInnen auch das Infoservice, bei dem der Bürgerdienst Wien in bewährter Zusammenarbeit mit der federführenden MA 62 verschiedene Auskünfte über Rechtsangelegenheiten rund um die Volksbefragung bzw. bei Wahlen anbietet. Allein bei der bundesweiten Volksbefragung zum Thema Bundesheer und Wehrpflicht läuteten die Telefone der Infohotline des Stadtinformationszentrums mehr als 3.000-mal.

Mobiler Bürgerdienst on Tour

Das mobile Team des Bürgerdienstes Wien ist im Frühjahr wieder schwerpunktmäßig in Zusammenarbeit mit den Bezirken unterwegs, um Schäden und Verunreinigungen wahrzunehmen und zu beheben. Zusätzlich geht der Bürgerdienst Wien mit seinen Servicebussen auf Bezirkstour. "Direkt vor der Haustür" gibt es für die WienerInnen Informationen zum Bezirk, Neues aus der Stadtverwaltung, Broschüren der Stadt Wien und die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit den BürgerdienstmitarbeiterInnen bei etwaigen Wünschen und Anregungen. Die aktuellen Termine sind auf wien.at unter www.wien.gv.at/buergerdienst/mobilbueros/standort.html abrufbar oder telefonisch beim Stadtinformationszentrum Tel.: 01 525 50 zu erfragen. Im ersten Halbjahr 2013 waren die Bürgerdienstbusse rund 150mal in den Bezirken und ermöglichten so rund 7.500 Beratungsgespräche.

Weiterhin Top bei den Zugriffen: die Veranstaltungsdatenbank Mit deutlich mehr als einer Million Zugriffen ist die Veranstaltungsdatenbank des Bürgerdienstes auf www.veranstaltungen.wien.at bereits im ersten Halbjahr auf einem neuen Rekordkurs. 2012 gab es mit insgesamt 2 Millionen Aufrufen einen neuen Spitzenwert, der heuer sicherlich bereits im Herbst übertroffen wird.

Mit dem Eventkalender auf www.veranstaltungen.wien.at bietet der Bürgerdienst ein Spitzenservice zum umfangreichen Kultur- und Freizeitangebot in Wien. Die Eventdatenbank gibt Auskunft zu den Veranstaltungen in Wien, informiert kurz über Inhalt, Ticketpreise, und Verkaufsstellen. "Was drin steht stimmt" - die Veranstaltungsdatenbank zeichnet eine hohe Qualität aus, jeder Eintrag zu einer Veranstaltung wird vor der Onlinestellung redaktionell geprüft.

Das Rathaus zum Entdecken

Besonders beliebt sind die kostenlosen und mehrsprachigen Führungen durch das Wiener Rathaus, wo es abseits der bekannten Festräume auch für WienerInnen viel Neues zu entdecken gibt. Bei den Führungen kommen mehrsprachige Audioguides zum Einsatz. Damit wurde vor allem für internationale Gäste ein vielgenutztes Service geschaffen. Das Ausleihen der Audioguides ist kostenlos. Für Menschen mit einer Hörbehinderung gibt es Videoguides. In Filmen, die über den Audio/Videoguide abgerufen werden, informieren muttersprachliche ModeratorInnen in Gebärdensprache über die einzelnen Stationen der Rathausführung. Die Videoguides stehen in österreichischer und englischer Gebärdensprache zur Verfügung. Zusätzlich gibt eine neue Broschüre Einblick in die Geschichte des Wiener Rathauses. Im ersten Halbjahr 2012 verzeichnete der Bürgerdienst 15.000 BesucherInnen bei über 500 Führungen.

