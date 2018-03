Nationalrat Hörl: "Faymann - Vermögenssteuer kippt Bankgeheimnis"

SPÖ-Steuerpläne sind brandgefährlich für Österreich

Innsbruck (OTS) - Nach und nach lässt die SPÖ die Katze aus dem Sack. Jeden Tag gibt es verschiedenste Meldungen über irrsinnige Ideen zu neuen Steuern. Eines ist für den Tiroler Wirtschaftsbund fix: "Die SPÖ wird für Österreich zur (finanziellen) Belastung."

Neben zahlreichen anderen angedachten Steuerbelastungen der SPÖ geistert die Vermögenssteuer non-stop in den roten Strategieköpfen herum. Für Nationalrat Franz Hörl ist die Einführung dieser Belastung eine Dreichfachbesteuerung: "Zuerst wird Einkommensteuer bezahlt, bei einer Vermögensbildung folgt die Kapitalertragssteuer und jetzt auch noch die Vermögenssteuer. Das ist ein gezielter Angriff auf den Mittelstand", so Hörl.

Außerdem verweist der Abgeordnete mit dem Wegfall des Bankgeheimnisses auf die weitreichenden Konsequenzen: "Die Roten sollten den Menschen endlich die Wahrheit sagen, dass sie gläserne Österreicher möchten. Wie sollte ansonsten der private Besitz bewertet werden?", so Hörl und ergänzt: "Für die geplante Besteuerung werden die SPÖ'ler das gesamte Vermögen in Betracht ziehen, also auch Schmuck, Autos oder Immobilien. Da wird auch vor Pensionskonten nicht halt gemacht werden. Das muss allen Bürger und Bürgerinnen klar sein", so der Nationalrat.

Franz Hörl findet klare Worte in Richtung Sozialdemokraten: "Wen sollte die Belastung denn treffen, wenn nicht den Mittelstand? Der Plan der SPÖ ist eine Watsch`n für alle Leistungsträger in unserem Land und wird den Wirtschaftsstandort massiv schädigen. Das muss verhindert werden. Die ÖVP und der Wirtschaftsbund stehen konsequent dazu, keine neuen Steuern einzuführen", so Hörl abschließend.

