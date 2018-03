Compliance-Experte COMFORMIS verstärkt Präsenz in Österreich

Berlin (ots) - Die Berliner digital spirit GmbH baut ihr Beraterteam für die Mittelstandsmarke COMFORMIS und den Kernbereich Compliance-Training weiter aus. Seit dem 1. August verstärkt Claudius Mitter als Senior Manager Customer Relations den führenden deutschen Compliance-Spezialisten. In dieser Funktion wird er für COMFORMIS und digital spirit den österreichischen Markt betreuen.

"Wir freuen uns sehr, dass Claudius Mitter unser Team mit seiner umfangreichen Expertise verstärkt", so Marco Knobloch, Director Sales & Business Development bei digital spirit. "Compliance-Training und Compliance-Kommunikation via eLearning sind Kernbestandteile eines wirksamen Compliance-Management-Systems. Mit der breiten Erfahrung von Claudius Mitter werden wir diese Leistungen sowie die Angebote unserer Marke COMFORMIS, die mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Compliance unterstützt, weiter ausbauen und so die steigende Nachfrage nach Compliance-Services in Österreich bedienen", fügt Marco Knobloch hinzu.

Der studierte Diplom-Ingenieur verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Compliance und eLearning. Vor seinem Einstieg bei digital spirit arbeitete er für die Erste Group Bank AG in Wien. Dort verantwortete Mitter als Group Compliance Training Officer die Entwicklung und den Roll-out des Compliance-Trainings-Konzeptes in der gesamten Unternehmensgruppe. Von 2008 bis 2011 war Mitter für die Coca-Cola HBC Austria tätig. Als eLearning und Intranet Communications Manager begleitete er hier die Entwicklung und Implementierung der Trainingsplattformen und Kurse sowie des Intranets in Österreich und Slowenien.

Über COMFORMIS

COMFORMIS bietet "Compliance as a Service" insbesondere für den Mittelstand. Der Berliner Compliance-Experte vereint erstmals alle Dienstleistungen rund um Unternehmens-Compliance unter einem Dach. Bei der Einführung von Compliance-Prozessen und -Systemen, dem Management von Compliance-Maßnahmen und der laufenden Optimierung entstehen Lösungen, die wirken. COMFORMIS schafft die Grundlagen für regelkonformes Verhalten - bevor etwas passiert. COMFORMIS ist eine Marke der digital spirit GmbH.

Über die digital spirit GmbH

digital spirit ist der führende deutschsprachige Anbieter für Compliance-Training und -Kommunikation. Zu den Kunden gehören internationale Top-Unternehmen ebenso wie Mittelständler aus allen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mittelpunkt der Schulungslösungen steht Prävention: Führungskräfte und Mitarbeiter werden für Compliance und Business Ethics sensibilisiert und so Schaden vom Unternehmen abgewendet. digital spirit ist Teil von Infinitas Learning.

Rückfragen & Kontakt:

digital spirit GmbH

Patrick Illing

Telefon: 030/841914-35

E-Mail: pr @ digital-spirit.de

http://www.comformis.de

http://www.compliance-training.de