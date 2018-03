VP-Anger-Koch ad Oxonitsch: Wann kommt das Schwimmsportzentrum?

Wien (OTS) - "Nach den ernüchternden Ergebnissen in Rio und dem Chaos an der Spitze des Schwimmsportverbandes wäre es an der Zeit zumindest bei der Infrastruktur einen Schritt nach vorne zu machen. Leider haben wir nach den vollmundigen Ankündigungen von Sportstadtrat Oxonisch, ein Schwimmsportzentrum in Wien zu errichten nichts mehr gehört", kritisiert die ÖVP Wien Sportsprecherin Gemeinderätin Ines Anger-Koch.

Ines Anger-Koch: "Während Christian Oxonitsch diese Woche wieder einmal in der SPÖ-Wien-Lieblingsdisziplin "PR-Aktion mit netten Fotos" übt, finden Spitzensportler in dieser Stadt keine ausreichenden Trainingsmöglichkeiten vor. Wo ist das Sportstättenkonzept, das von der ÖVP Wien seit Jahren eingemahnt wird, wann kommt die immer wieder versprochene Mehrzweckhalle und wie stehen die Verhandlungen rund um das groß angekündigte Schwimmsportzentrum?"

"Auf die eklatanten Probleme in der Wiener Sportinfrastruktur folgen stets nur leere Versprechungen seitens der Stadtregierung. Es ist hoch an der Zeit endlich die notwendigen Investitionen zu tätigen, im Sinne der Sportler sowie der Wienerinnen und Wiener", so Anger-Koch abschließend.

