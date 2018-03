Varandus geht neue Wege in Immobilienentwicklung

Wien, Vilnius (OTS) - Wiener Varandus plant, baut und verkauft in Vilnius 144 Wohnungen. Nachfrage über Erwartung. Das Eigenkapital wurde im Rahmen eines Private Placements bei Investoren in Österreich eingeworben.

Weg von traditionellen Märkten, hin zu neuen Möglichkeiten: Mit Vilnius, der Hauptstadt von Litauen, wurde von der Varandus Beteiligungsmanagement GmbH ein vielversprechender Markt für ihr aktuelles Immobilienprojekt ausgesucht. Das Wiener Unternehmen übernimmt in Litauen, das aktuell die EU-Präsidentschaft inne hat, Planung, Bau und Verkauf von 144 Wohnungen. Das Interesse an den Immobilien ist groß: Nach Jahren der Stagnation steigt die Nachfrage allgemein deutlich an und speziell das Varandus-Projekt erfreut sich einer Nachfrage über den Erwartungen.

Konkret wurden mehr als fünf Millionen Euro in die Hand genommen. Auf einer Fläche von 7600 Quadratmetern entstehen 144 Wohnungen verteilt auf zwölf Geschosse, 87 Kellerabteile und 145 Freiparkplätze. Die Häuser sind bereits gebaut, aktuell werden die Elektrik installiert, Balkongeländer montiert, Lifte eingebaut, Zwischenwände errichtet uvm. Ein Team kümmert sich vor Ort um das Projekt. Dieses hat bereits ca. 1000 Wohnungen in Vilnius fertiggestellt und verfügt somit über reichlich Erfahrung auf dem litauischen Immobilienmarkt.

Das Projekt bietet auch internationalen Investoren ein interessantes Umfeld. "Als Spezialist für das Baltikum können wir den traditionellen, mittlerweile hart umkämpften Märkten ausweichen und neue Investitionsmöglichkeiten bieten", sagt Mag. Johann Manschek, Leiter Executive Consulting der Varandus Beteiligungsmanagement GmbH. Litauen biete ein verhältnismäßig einfaches und - hinsichtlich der Ertragsaussichten - interessantes wirtschaftliches Umfeld: Mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von drei Prozent zählt Litauen auch 2013 zu den dynamischsten Ländern der EU. Die Nachfrage nach Neubauwohnungen nimmt zu, da die litauische Wirtschaft nachhaltig wächst. Gleichzeitig ist das Angebot an Wohnungen gering und steigt kaum. Die Banken wiederum finanzieren private Wohnungskäufe zu guten Konditionen.

Die Investoren der Varandus profitieren somit von der speziellen Marktkenntnis der Varandus, verbunden mit den Chancen eines besonderen Marktumfeldes und eines einfachen steuerlichen Handlings. Varandus Beteiligungsmanagement GmbH versteht sich als Entwickler von Beteiligungsprodukten für institutionelle Investoren und vermögende PrivatanlegerInnen. Der Fokus liegt auf den CEE-Staaten, insbesondere dem Baltikum und Süd-Ost-Europa. Varandus betreibt in allen Ländern, in denen sie aktiv ist, eigene Büros bzw. nutzt bestehende Partnerunternehmen. Aktuell wurde etwa für den Erwerb von Photovoltaik-Anlagen in der Slowakei eine eigene Investment Holding mit Sitz in Bratislava gegründet.

