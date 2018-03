FPÖ: HC Strache zu Griechenland: Unser Gold muss nach Österreich

Nationalbank unter Zugzwang

Wien (OTS) - Die Eurokrise kommt zu keinem Ende. Der IWF bescheinigte, dass Griechenland weitere Milliarden brauchen werde. FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache nimmt dies zum Anlass, die freiheitlichen Forderungen hinsichtlich der Goldpolitik der OeNB zu erneuern. "Die Nationalbank muss ihre Goldbestände zu 100 Prozent im Inland Lagern", fordert Strache. "Gold ist eine Krisenwährung und in einer Krise müssen die Barren direkt verfügbar sein", weist Strache auf ein Mindestmaß an Umsicht und Vorausschau hin. Das Gold der Nationalbank sei das Gold der Österreicherinnen und Österreicher. Gouverneur Ewald Nowotny scheine sich nicht bewusst zu sein, dass er lediglich der Verwalter des Goldes sei, kritisiert Strache den sozialdemokratischen Notenbanker. "Österreichs Gold muss im Inland gelagert werden", so Strache, "daran führt kein Weg vorbei."

