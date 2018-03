Faymann-Appell an ÖVP: "Gemeinsam Erreichtes nicht unter den Tisch kehren"

Kanzler im SN-Interview: Haben gute Daten bei Beschäftigung und Betriebsansiedlungen zu verzeichnen - Richtungsänderungen der ÖVP erhöhen nicht Glaubwürdigkeit der Politik

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann appelliert in einem Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" (Ausgabe vom 6.8.) an Vizekanzler Spindelegger, das gemeinsam Erreichte nicht unter den Tisch zu kehren. Die Bundesregierung habe gute Daten in den Bereichen Beschäftigung und Betriebsansiedlungen zu verzeichnen. "Mit denen können wir doch beide punkten", sagte Kanzler Faymann in Richtung Koalitionspartner. Faymann findet es "schade, wenn ein Kopilot plötzlich so tut, als sei er Oppositionspolitiker". Der Bundeskanzler hofft, dass Spindelegger auch nach außen zeige, dass die Regierung gemeinsame Ziele verfolge, "bei allen inhaltlichen Unterschieden, die uns trennen, und die man im Wahlkampf auch aufzeigen darf". ****

"Man tut sich in einer Partnerschaft nach einer Wahl wesentlich leichter, wenn vorher keine Herabwürdigungen stattgefunden haben", so Bundeskanzler Faymann an die ÖVP. Auch Caritas-Generalsekretär Landau sagte vor kurzem, dass "die Parteien nicht das Porzellan zerschlagen sollen, mit dem nach der Wahl der Tisch gedeckt werden soll". Der Bundeskanzler werde jedenfalls "keine persönlichen Angriffe starten", denn die Große Koalition müsse schon im Wahlkampf ausstrahlen, dass sie auch nach dem 29. September zusammenarbeiten könne.

Die Richtungsänderungen in der ÖVP würden die Glaubwürdigkeit der Politik nicht gerade erhöhen, machte Faymann auf die Skepsis vieler Menschen gegenüber der Politik aufmerksam. "Die Leute wissen ja, dass wir jetzt viele Jahre gut zusammengearbeitet haben." Und die Menschen wüssten auch, dass die ÖVP seit 26 Jahren den Wirtschaftsminister stellt, sagte Faymann. (Schluss) bj/ps/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum