Stronach/Lugar: Problemlehrer von Schülern entfernen statt Bildungspflicht bis 18 einführen

Team Stronach Klubobmann fordert Gesamtreform des Bildungssystems - Gewerkschaft soll Blockaden endlich aufgeben

Wien (OTS) - "Die Tatsache, dass viele Jugendliche nach neun Jahren Schulpflicht nicht ausreichend Lesen, Schreiben und Rechnen können, hängt auch damit zusammen, dass viele Lehrer nicht zum Unterrichten geeignet sind. Die Lehrergewerkschaft muss das endlich zur Kenntnis nehmen und dafür sorgen, dass solche "Problemlehrer" nicht mehr auf die Schüler losgelassen werden", fordert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar.

Die von der ÖVP geforderte "Bildungspflicht" bis zum 18. Lebensjahr sei ein reines Ablenkungsmanöver von den wirklichen Problemen und daher sinnlos. "Wenn die Jugendlichen die wichtigsten Kulturtechniken nach neun Jahren Schule nicht beherrschen, dann werden weitere drei Jahre Schulzwang auch nichts nützen. Es braucht daher eine Gesamtreform des Bildungssystems. Die Direktoren sollen künftig als Manager fungieren und sich die Lehrer selbst aussuchen können. Das funktioniert in den Privatschulen ausgezeichnet und soll auch in öffentlichen Schulen umgesetzt werden", so Lugar.

Außerdem gebe es auch immer mehr Probleme mit verhaltensauffälligen Kindern, die keine Disziplin haben. "Hier muss man auch den vielen Eltern, die sehr viel Arbeiten müssen um sich das tägliche Leben leisten zu können, Unterstützung anbieten", betont der Team Stronach Klubobmann.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at