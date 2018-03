byebye baut das Winterprogramm aus und hält die Preise stabil / Neuer Katalog setzt auf sonnige Winterziele

Der zur alltours Unternehmensgruppe gehörende Reiseveranstalter byebye baut sein Angebot im Winter 2013/14 aus. Schwerpunkte des Programms sind die Ganzjahresziele Kanarische Inseln und die ägyptischen Urlaubsorte am Roten Meer. Hinzu kommen mit der Türkei und Mallorca Urlaubsziele, die auch im Winter aufgrund des milden Klimas und der in den vergangenen Jahren stark erweiterten Freizeitangebote immer stärker nachgefragt werden.

Das Programm der Marke byebye ergänzt und erweitert das Hotelprogramm innerhalb der alltours Gruppe. Von den 220 angebotenen Hotels werden mehr als 70% ausschließlich von byebye innerhalb der alltours Gruppe angeboten. byebye spricht mit seinem Winterprogramm alle Zielgruppen in den umsatzstarken Urlaubsgebieten an.

Beim Ausbau des Hotelprogramms hat byebye die Qualitätsmaßstäbe hoch gelegt. Mehr als 150 Ferienanlagen verfügen über 4 oder 5 Sterne. Mit der Qualitätsausweitung baut byebye zugleich seine Preis-Leistungs-Stärke aus, denn die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr stabil.

Bereits seit einigen Wochen ist byebye mit dem neuen Programm im Verkauf. Die Buchungen für den Winter sind gut angelaufen. byebye will Umsatz und Gästezahlen um 5% gegenüber dem Vorjahreswinter steigern.

byebye Kunden genießen größtmögliche Flexibilität bei der Flugauswahl

byebye ist innerhalb der alltours Gruppe als dynamischer Anbieter gestartet und hat sich zusätzlich als klassischer Pauschalreiseveranstalter im Markt etabliert. Durch diese Kombination bietet byebye ein noch umfangreicheres Flugangebot an. byebye greift bei der Produktion auf alle am Markt verfügbaren tagesaktuellen Flüge unterschiedlichster Airlines und zusätzlich auf den umfangreichen Flugpool der alltours Gruppe zurück. Das garantiert größtmögliche Flexibilität bei der Urlaubsplanung.

byebye bietet Frühbuchervorteile von bis zu 35% und "21 für 14"-Urlaub

Das neue byebye Winterprogramm umfasst insgesamt 220 Hotels. Die Erweiterung des Winterprogramms hat byebye in allen Hotelkategorien vorgenommen, von der einfachen Appartement-Anlage bis zum Luxus-Hotel. Besonderer Wert wurde auf den Ausbau der hohen Qualität des Angebots gelegt. Mehr als 70% des Gesamtangebots verfügen über 4 oder 5 Sterne. Schwerpunkte des Flugreisenangebotes sind Urlaubsorte auf den Kanarischen Inseln Lanzarote, Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura, sowie am Mittelmeer, der Türkischen Riviera und am Roten Meer.

"byebye nutzt als Teil der alltours Gruppe unsere Einkaufsstärke. Das macht sich bei der Programmqualität und beim Preis bemerkbar", sagte Geschäftsführer Willi Verhuven.

Neben den Einkaufsvorteilen bietet byebye im Winter Frühbucherrabatte, die bis zu 35% reichen. In einem Großteil des Programms sind Frühbucherrabatte kombinierbar mit weiteren Preisvorteilen, beispielsweise für Langzeiturlauber oder Familien. Neu im Winter sind auch 21:14-Angebote, bei denen byebye Gäste in einer Reihe von Hotels einen dreiwöchigen Urlaub zum Preis von zwei Wochen erhalten. Insgesamt bleiben die Preise im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Vier Kanareninseln sind Schwerpunke im byebye Winterkatalog

Auf den Kanaren hat byebye mit mehr als 100 Hotels das größte Katalogangebot. Davon verfügen rund 60 Prozent über 4 oder 5 Sterne. "Außerdem haben wir hervorragende Mittelklassehotels im Programm", sagte Verhuven. 80 Ferienanlagen und Hotels sind innerhalb der alltours Gruppe nur bei byebye buchbar. Damit gewinnt byebye neue Kundengruppen und bietet Stammkunden eine noch größere Auswahl.

Auf Gran Canaria wurde das Programm in den Regionen Playa del Inglés und Campo International mit bei Gästen gefragten Appartement-Anlagen erweitert. Dazu zählen u. a. die Bungalows Beach Boys (4*) und Bungalows Tenesoya (3*), zwei in der gay/male-Szene sehr bekannte Anlagen. Die Zahl der Langzeiturlauber steigt auf den Kanarischen Inseln von Jahr zu Jahr. Bei Temperaturen jenseits der 22 Grad von November bis Februar ist das kein Wunder. Im Hotel Dunas Mirador Maspalomas (4*) bietet byebye einen Langzeitpreisvorteil von mehr als 20% auf den Hotelpreis. Der achtwöchige Urlaub kostet dadurch ab 2.572 Euro pro Person (im Doppelzimmer mit All-inclusive). Das entspricht einem Wochenpreis von 321 Euro pro Person. In San Augustin bietet byebye im Winter das Hotel Dunas Don Gregory (4*) erstmals an. Es liegt in der ersten Strandreihe in dem bei Deutschen sehr beliebten Ferienort.

Das Hotel Sotavento Beach Club (4*) bietet byebye im Winter auf Fuerteventura erstmals an. In der ersten Strandreihe gelegen kommt es auf eine hohe Weiterempfehlungsrate von über 90%. Die Preise für eine einwöchige Flugreise starten im Winter bei 776 Euro pro Person (Appartement/All-inclusive). In diesem Winter hat byebye in der Naturzone El Cotillo im Nordwesten zwei Hotels neu im Angebot. Zahlreiche kleine weiße Strände, die miteinander verbunden sind, können Gäste der Hotels Cotillo Beach (3*) und Cotillo Lagos (3*) schnell erreichen. Diese Region ist ein Geheimtipp unter Naturfreunden auf Fuerteventura.

Dem sportlich vitalen Urlauber auf Lanzarote steht in diesem Winter mit dem Hotel Vitalclass Lanzarote Sports & Wellness Center (4*) eine außergewöhnliche Anlage im byebye Programm zur Verfügung. Zum Hotelangebot gehören u.a. ein Tennisplatz, ein Golfplatz, eine Beachvolleyballanlage sowie Fitness- und Wellness-Center. Der einwöchige Sonnenurlaub in diesem Hotel kostet inklusive Flug, Transfer, Unterbringung in der Juniorsuite und Halbpension im kommenden Winter ab 659 Euro pro Person. Ein weiteres neues Angebot im byebye Programm für Wellness-Urlauber auf Lanzarote ist das Hotel Beatriz Costa Teguise & Spa (4*). Gästen, die Strandurlaub mit Stadtleben verbinden möchten, bietet sich das Arrecife Gran Hotel & Spa (5*) an, das unmittelbar am Strand liegt und von dem aus man bequem zu Fuß oder mit Bus die Inselhauptstat erreichen kann.

Auf Teneriffa hat byebye eine Reihe von Hotels in bester Strandlage neu in sein Angebot aufgenommen. Darunter das komplett renovierte Hotel Luabay Costa Adeje (4*), die neu erbaute Premium-Anlage Baobab Suites (5*) und das bekannteste Luxushotel der Insel, das Gran Hotel Bahia del Duque Resort (5*).

Die Programmneuheit "21 für 14" beschert byebye Gästen auf Teneriffa noch preisleistungsstärkere Angebote. So kostet der dreiwöchige Urlaub im Hotel Los Dragos del Norte (3*) 815 Euro pro Person (Appartement mit Übernachtung und Frühstück). Im Schwesterhotel Los Dragos del Sur (3*) liegt der Preis bei 899 Euro pro Person mit Halbpension.

Das Hotel Beatriz Atlantis (4*) ist ebenfalls neu im byebye Programm. Es bietet Wellness-Urlaubern zahlreiche Angebote und einen großzügigen Spa-Bereich. Dieses Hotel kommt auf eine Weiterempfehlungsrate von über 90%. Die Appartement-Anlage Elegance Palmeras Playa (3*) ist seit dem Verkaufsstart besonders stark nachgefragt. Diese beliebte Anlage liegt in erster Strandreihe und bietet Gästen ausgezeichneten Wohnkomfort und viele Freizeitangebote.

Viele Programmneuerungen auf Mallorca und in der Türkei

Die Mittelmeerziele Mallorca und Türkei sind längst keine reinen Sommerreiseziele mehr. Im Frühjahr, im Herbst und auch im Winter zieht es immer mehr Urlauber auf die Balearen oder an die Türkische Riviera. Sie schätzen die ausgezeichnete Hotel-Infrastruktur und die vielfältigen Sport-, Freizeit- und Wellnessangebote.

Im Katalog ist byebye auf Mallorca mit rund 40 Hotels vertreten. Die Insel hat sich in den vergangenen Jahren für immer mehr Urlauber auch aufgrund der vielen Radsport-, Kunst- und Kulturangebote zu einem Winterreiseziel entwickelt. Die Zahl derjenigen, die sich für ein paar Tage oder ein bis zwei Wochen dem Schmuddelwetter entziehen wollen, steigt beständig. byebye hat auch für diese Gruppe ein umfangreiches Angebot, das vom 3- bis 5-Sterne-Hotel reicht. Die Preise für einen einwöchigen Urlaub starten im Winter bei 365 Euro pro Person (Doppelzimmer/All-inclusive) im Hotel Sahara Bay (2*), einem beliebten Mittelklassehotel mit einer sehr hohen Weiterempfehlungsrate. Die Urlaubswoche im 4-Sterne-Hotel Botel Alcudiamar beginnt bei 434 Euro pro Person (Doppelzimmer/Halbpension). Und auch im Luxussegment hat byebye auf Mallorca einiges zu bieten. Zum Beispiel: Eine Woche im Hotel Nixe Palace (5*) in Cala Mayor ab 788 Euro pro Person (Doppelzimmer/Halbpension).

An der Türkischen Riviera schätzen Gäste im Winter die bezahlbaren Preise für die zahlreichen Luxushotels. Insgesamt liegt der Anteil der 4- bis 5-Sterne-Hotels im byebye Türkei-Programm bei 90%. In der Region Antalya verfügt das byebye Programm über 31 hochwertige Hotels. 28 dieser Anlagen finden Kunden ausschließlich im byebye Katalog. Hierzu zählt u. a. das Barut Arum Resort (4,5*). Dieses Hotel ist bei Langzeiturlaubern beliebt, die zwei oder mehr Monate lieber an der Türkischen Riviera als im verschneiten Deutschland verbringen möchten. Durch spezielle Langzeitpreisvorteile zahlen byebye Gäste für die Woche ab 273 Euro pro Person (Doppelzimmer/All-inclusive). Außerdem hat byebye sein Programm um die bekannten 5-Sterne-Hotels Sunis Kumköy Beach, Sunis Evren und Selin Spa & Resort erweitert.

byebye bietet Sonnensicherheit und Tauchparadiese am Roten Meer

In Ägypten hat byebye im Winter 45 Hotels (plus 20% gegenüber Vorjahr) im Katalogangebot, fast ausnahmslos im 4- und 5-Sterne-Segment angesiedelt. Mehr als 30 dieser Hotels bietet nur byebye innerhalb der alltours Gruppe an. Die Preise liegen leicht unter denen des Vorjahreswinters. Das Einstiegsangebot liegt bei 524 Euro pro Person und Woche und beinhaltet Flug, Transfers, Unterbringung im Doppelzimmer und All-inclusive-Verpflegung im Hotel Blue Lagoon (4*).

Winterurlauber finden im byebye Katalog nicht nur Reisen nach Hurghada, sondern auch nach Sharm el Sheikh oder zum Tauchparadies Marsa Alam. Ein Tipp für die Zielgruppe Singles und Paare ist das Hotel Three Corners Ocean View (4*). In diesem Hotel werden ausschließlich Erwachsene ab 18 Jahren eingebucht.

