Forschen und Studieren im Park: Die Kinderuni geht "on Tour"

Ab 19. August 2013 macht die Kinderuni on Tour zum 7. Mal Station im öffentlichen Raum in zehn Wiener Bezirken

Wien (OTS) - Zwischen 19. und 30. August 2013 sind alle wissbegierigen Kinder eingeladen, gemeinsam bei der Kinderuni on Tour zu forschen, zu experimentieren und Fragen zu stellen und zwar genau dort, wo sie ihren Sommer verbringen: im Park oder bei Jugendzentren!

Start am Kardinal-Nagl-Platz

Die Tour startet am 19. August um 15 Uhr im Kardinal-Nagl-Park im 3. Bezirk mit Ursula Naue, Politikwissenschafterin der Universität Wien und ihrer Lehrveranstaltung "Fremd sein - was heißt das?". In den darauffolgenden Tagen zieht die Kinderuni durch neun weitere Bezirke in Wien: von der Leopoldstadt über die Donaustadt und Favoriten bis hin in die Bezirke Margareten und Ottakring. Eine Übersicht zu den Tourdaten finden Sie unter: www.kinderuni.at

An der Kinderuni on Tour kann jedes neugierige Kind teilnehmen! Anmeldung ist nicht erforderlich, das Programm ist dank Förderung der Stadt Wien und des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung kostenlos. Weiters wird die Kinderuni on Tour in Wien von Austria Glas Recycling GmbH und ARA AG unterstützt.

Wissenschaftsboxen und mobiler Hörsaal

Bei Kinderuni on Tour werden die Kinder selbst zu ForscherInnen und lernen in Zusammenarbeit mit WissenschafterInnen die Vielseitigkeit von Wissenschaft kennen. Im mobilen Hörsaal halten WissenschafterInnen kindgerechte Vorlesungen, bei denen Spannung durch viele Mitmachelemente garantiert ist. 50 Wissenschaftsboxen mit Experimenten aus allen Fachdisziplinen regen zum Mitdenken und Ausprobieren an: Wie funktioniert ein Unterwasserstaubsauger? Wie bunt ist schwarz? Kann man an das Nichts denken? Wie bindet man eine Toga? Außerdem lernen die Kinder vieles zum Thema Umweltschutz, richtiges Recycling und Ressoursenschonung durch die Wissenschaftsboxen von Austria Glas Recycling GmbH und ARA AG.

Unifern und uninah: Spaß und Spannung mit Wissenschaft

Dank intensiver Kooperation mit Parkbetreuung und Jugendzentren werden bei der Kinderuni on Tour Kinder erreicht, die mit Universität bisher wenig zu tun hatten. Viele der Kinder, die in den letzten Jahren teilgenommen haben, leben von Armut bedroht und kommen aus bildungsfernen Familien. Das Projekt Kinderuni on Tour zeigt einer ganz besonderen Zielgruppe, wie spannend Wissenschaft sein kann, und bietet WissenschafterInnen die Möglichkeit mit Kindern in Kontakt zu kommen, die neugierig sind und viele Fragen haben. Ganz nach dem Motto: WissenschafterInnen begeistern Kinder - Kinder begeistern WissenschafterInnen.

So geht der Kinderuni-Sommer weiter: on Tour in Niederösterreich!

Im September ist die Kinderuni on Tour dann in Niederösterreich unterwegs und bietet rund 600 vorab angemeldeten Schulkindern Spaß am Forschen, Staunen und Experimentieren! Von 23.-27. September macht die Kinderuni on Tour Halt bei der Niederösterreichischen Landesausstellung, im Nationalpark Thayatal, in Bruck an der Leitha und in Traiskirchen. Kinderuni on Tour in Niederösterreich wird vom Kinderbüro Universität Wien gemeinsam mit der Gemeinnützigen Privatstiftung Kaiserschild organisiert und durchgeführt.

Informationen zur Kinderuni on Tour finden Sie unter:

https://www.kinderuni.at/

Rückfragen & Kontakt:

Petra Eckhart

Kinderbüro Universität Wien

M +43-664-8565 809

petra.eckhart @ univie.ac.at

http://kinder.univie.ac.at

http://kinderuni.at