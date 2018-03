Internationale Expansion: Gaulhofer investiert in Export

Übelbach (OTS) - Mit einem Exportanteil von 38 % zählt Gaulhofer zu den international erfolgreichsten Unternehmen der österreichischen Baustoffindustrie. Das steirische Familienunternehmen baut seine internationale Präsenz nun weiter aus.

Die wichtigsten Exportmärkte des visionären Fenster- und Türenherstellers sind Deutschland und die Schweiz, wo das gesamte Sortiment angeboten wird. Auch Kunden aus Italien, Frankreich und Großbritannien können aus einer breiten Palette an Gaulhofer Produkten wählen: Der steigenden Nachfrage trägt Gaulhofer mit neuen Ausstellungsflächen Rechnung. So hat das Unternehmen vor wenigen Tagen den ersten Schauraum im französischen Lyon, kurz darauf einen weiteren im schweizerischen Bissegg nahe dem Bodensee eröffnet.

Die Präsenz von Gaulhofer geht aber weit über Europa hinaus: In den USA, Kanada und Russland punktet das österreichische Familienunternehmen vor allem mit Premiumprodukten aus dem Holz-Alu-Sortiment. Ein besonderes Highlight ist der jüngst eröffnete Schauraum in Jacksonville/Florida. Um im Sunshine-Staat Fenster verkaufen zu dürfen, müssen diese den sogenannten "Hurricane-Test" bestehen: Dabei werden sie enormen Belastungen wie Sog, Druck und Beregnung ausgesetzt, um zu überprüfen, ob sie Starkstürmen standhalten.

Diesen Test meisterten die Gaulhofer Fenster im Herbst 2012 bravourös. Damit bestand Gaulhofer als erster industrieller Fensterproduzent Europas die Prüfungen für das Starksturm-Zertifikat. Die Eröffnung eines Schauraums durch den USA-Importeur ist ein weiterer Schritt, um den Absatz in Übersee anzukurbeln.

Die internationalen Erfolge erklärt sich Manfred Gaulhofer mit einer klar definierten Strategie für diese Länder: "Wir konzentrieren uns gemeinsam mit unseren Importeuren und Händlern auf jene Bauherren, die beim Bauen auf absolute Qualität Wert legen", so der Geschäftsführer. "Bei Holz- und Holz-Alu-Fenstern für den gehobenen bis exklusiven Wohnbau punkten wir zusehends aufgrund unseren hohen Produktstandards."

Rückfragen & Kontakt:

Gaulhofer Pressestelle

senft & partner

Praterstraße 25a/13, 1020 Wien

Tel. 01/219 85 42-0