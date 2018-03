SPORT.PLATZ macht ganz Wien zur Fitnesszone

Wien (OTS) - Mit der gestrigen Kick Off Veranstaltung im Museumsquartier fiel der Starschuss zum vierten SPORT.PLATZ Wien 2013. Die Aktion des ASKÖ Landesverbands WAT bietet allen WienerInnen 14 Tage lang freien Zugang zu Sport und Bewegung. Bei der Eröffnungsveranstaltung tanzten und turnten mehr als 300 Sportbegeisterte mit.

Für alle Sportinteressierten gibt es ein kostenloses Bewegungsangebot mit professionellen BetreuerInnen. Täglich um 18:00 Uhr wartet ein neues spannendes Programm zum Mitmachen: Latin Dance, Bollywood Dance, Power Gym, Tai Chi, Piloxing oder Zumba, um nur einige zu nennen, an den schönsten Plätzen Wiens. "Ich bin immer wieder überrascht wie viele Menschen auch bei hohen Temperaturen bei den Sportaktionen mitmachen. Das beweist einmal mehr, dass Bewegung Spaß macht und gesund für den Körper ist. Als Sportstadtrat freue ich mich sehr dass so viele WienerInnen dem Angebot des WAT Folge leisten und mitturnen. Natürlich muss man bei der Sommerhitze genau auf seinen Körper hören, damit man sich nicht überanstrengt", so Stadtrat Christian Oxonitsch bei der Veranstaltung. Ziel ist gemeinsam Sport zu betreiben, nicht nur um gesünder zu werden und ein besseres Körpergefühl zu entwickeln, sondern auch die verbindende Kraft des Sports zu erleben.

Am 18.08. beim großen Bewegungsfest im Rahmen der ORF Initiative "Bewusst Gesund" werden nach dem finalen Cool Down mit Alamande Belfor tolle Preise verlost und der sportlichste Wiener und die sportlichste Wienerin gekürt.

Weitere Informationen unter http://www.sportplatzwien.at/.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

