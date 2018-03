Neu & nützlich: austriaguides - Fremdenführer in Österreich online finden und sofort buchen

Eine neue Kooperation des Fachverbandes Freizeit- und Sportbetriebe in der WKÖ mit NetHotels macht's möglich

Wien (OTS/PWK557) - "Kunden erwarten Online-Buchbarkeit und damit Komfort und Erledigung in einem Schritt. Mit der neuen Plattform bieten wir Zeitersparnis und zugleich ein Eintauchen in das Erlebnis", freut sich Astrid Legner, Fremdenführer-Branchensprecherin im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), über das neue Online-Service.

Neues Serviceangebot "Österreich persönlich"

Auf der Webseite www.austriaguides.at wird ein Buchungssystem für Guides und Touren installiert. Das System ist derzeit im Aufbau und soll spätestens Ende September online gehen. Die Fremdenführer warten ihre Verfügbarkeit mittels Intranet-Kalender jederzeit von unterwegs. Kunden können nach Themen, Sprachen und Regionen suchen und buchen. Jeder Tourguide hat eine Profilseite im Stil von XING, auf der ihre/seine Spezialgebiete angeführt sind. Die Führungen werden beispielhaft dargestellt. Gäste können aber auch völlig individuell mit dem Guide vereinbarte Touren zu ihren Wunschthemen buchen.

Auch Reisebüros oder Tourismusverbände können nach kostenloser Registrierung nach Guides suchen, ihre Touren zum Einkaufspreis zusammenstellen und Buchungen verwalten. Damit wird zudem im B2B-Bereich höherer Komfort und Effizienz in der Abwicklung geschaffen, und letztlich auf allen Seiten an Administration gespart.

Ebenfalls zur Verfügung steht eine 24/7-Hotline für das Buchungssystem, die von NetHotels bereitgestellt wird.

Kooperation bietet auch einen Bonustrack

Durch die Kooperation mit dem Plattform-Anbieter NetHotels erscheinen die buchbaren Angebote auf Wunsch auch auf anderen Online-Vertriebsschienen, wie beispielsweise www.fairnesstravel.com und www.nethotels.com. Weitere können jederzeit folgen, Schnittstellen für den Datentausch sind vorhanden. Hinsichtlich der Konditionen setzen die austriaguides auf die fairen Bedingungen des Anbieters NetHotels mit Fairnesstravel, die bereits im Bereich von Hotelbuchungen mit angemessenen Kommissionen für Aufsehen gesorgt haben.

Der Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt die Interessen von 38 Berufsgruppen und rund 20.000 Betrieben. Über 1.700 österreichische Fremdenführer werden durch die eigens gegründete gemeinsame Marke "austriaguides" gestärkt. (JR)

