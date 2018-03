Hündin irrte tagelang im Bezirk Braunau umher

Völlig verwahrloster Mischlingshund findet Zuflucht in PFOTENHILFE Lochen

Wien / Lochen am See (OTS) - Wieder einmal wurde eine herrenlose Hündin im Bezirk Braunau gefunden. Die völlig verwahrloste Mischlingshündin irrte am Stubmühlweg nahe einem Waldstück in Ostermiething umher. Zwei aufmerksame Anrainer haben das verängstigte Tier schließlich eingefangen. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Hündin dann von der Tierrettung der PFOTENHILFE Lochen abgeholt.

Dass die schwarz weiße Mischlingshündin ausgesetzt wurde, ist aufgrund ihres schlechten körperlichen Zustands zu vermuten. Unzählige Parasiten am ganzen Körper und völlig verdrecktes Fell durch teils eingetrockneten Urin lassen nur erahnen unter welch herzlosen Bedingungen sie gehalten wurde. "Zudem ist die etwa einjährige Hündin trotz gesetzlicher Verpflichtung nicht einmal gechippt. Das erschwert uns natürlich den Besitzer ausfindig zu machen", so Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen. Dort hat die liebesbedürftige Emma, wie sie nun genannt wird, vorerst einen Platz gefunden.

Nicht außer Acht zu lassen ist, welch psychischen Stress Emma erlebt hat. "Sie ist verängstigt und ausgehungert bei uns angekommen. Nach einem ersten tierärztlichen Check ist sie zum Glück sonst völlig gesund. Wir tun nun unser Bestes damit sich Emma hoffentlich bald von ihren Strapazen erholen kann", meint Stadler. Gleichzeitig wird ein neues Zuhause für die Hündin gesucht, sollte sich kein Besitzer melden.

Kennen Sie das Tier oder können Sie Emma ein neues Zuhause geben? Dann melden Sie sich bitte bei der PFOTENHILFE Lochen unter 0664 541 55 79.

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Weinand, Sprecherin Verein PFOTENHILFE, Tel.: 01/8922377, sonja.weinand @ pfotenhilfe.org