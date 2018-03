AK 2: Worauf KonsumentInnen bei der Zukunftsvorsorge aufpassen sollten

Wien (OTS) - Die prämiengeförderte Zukunftsvorsorge ist ein höchst komplexes Produkt. VerbraucherInnen tun sich oft schwer, die Vertragsbedingungen, Produktgestaltung und Neuangebote zu verstehen. Die AK hat zusammengestellt, worauf Sie bei der Zukunftsvorsorge achten sollten.

Ein Fallbeispiel aus der AK-Konsumentenberatung zeigt: Eine Konsumentin hat sich darüber beschwert, dass die Bank den Zukunftsvorsorgevertrag (auf der Basis eines Investmentfonds) nach Ablauf der zehnjährigen Mindestlaufzeit gekündigt hat. Das kam für die Konsumentin höchst überraschend, zumal der Anbieter ihr bei Vertragsabschluss im Jänner 2003 eine attraktive lebenslange Rente bei ihrem Pensionsantritt im Jahr 2017 vorgerechnet hat. Der Zukunftsvorsorgevertrag enthält eine Reihe von strittigen Klauseln, die von der AK geprüft werden. Die neu angebotene Rentenversicherung mit erheblichen Kosten (für Abschluss, Verwaltung) sieht nunmehr eine deutlich geringere lebenslange Rente vor.

Was es für KonsumentInnen zu beachten gibt:

+ Für bereits bestehende und neu abzuschließende Zukunftsvorsorgeverträge gilt: Vor Ablauf von zehn Jahren können Sie nicht kündigen. Bei bestehenden Verträgen kann man lediglich Prämien freistellen lassen. Dabei ist auf eventuell anfallende laufende Verwaltungskosten zu achten. Nach der zehnjährigen Mindestlaufzeit kann von einem bestehenden Vertrag auf das neue Zweiphasenmodell umgestellt werden. Das gilt als Vertragsänderung und ist kostenlos. Vorsicht ist geboten, wenn ein völlig neuer Vertrag angeboten wird, da das in der Regel mit Kosten verbunden ist.

+ Die Kapitalgarantie gibt es gesetzlich nur im Fall der Inanspruchnahme einer Rente. Lässt man sich den Betrag einmalig auszahlen, hat man nur die Kapitalgarantie, wenn diese im Vertrag zugesichert ist. Zudem ist die Hälfte der Prämie zurückzuzahlen und Erträge mit der Kapitalertragssteuer zu versteuern.

+ Einige Anbieter werben bereits mit dem Steuervorteil - "Ihre Zusatzpension mit staatlicher Prämie". Achtung: Die staatliche Prämie ist nicht ident mit der Rendite.

+ Schließen Sie Verträge nicht vorschnell ab. Es gibt etwa große Bandbreiten bei der Aktienveranlagung oder Zusatztarife wie Unfalltod, die den Vergleich erschweren. Zudem ist die lange Mindestbindefrist zu beachten.

+ Vor Vertragsabschluss auf schriftliche Unterlagen bestehen und alles genau prüfen.

+ Indexklausen in den Verträgen beachten - eine jährliche Anpassung der Prämie führt zu einer beträchtlichen Verteuerung der Prämie.

SERVICE: FAQs zur Zukunftsvorsorge unter www.arbeiterkammer.at

