CITYGATE - Landmark, Einkaufszentrum und eigener Stadtteil im 21. Wiener Gemeindebezirk

Zahlreiche neue Handelsunternehmen für das Einkaufszentrum sorgen für einen Vermietungsgrad von 78 %, die Baugenehmigung für das gesamte Projekt wurde erteilt.

Wien (OTS) - Knapp ein halbes Jahr ist es nun her, dass das CITYGATE, das neue Großprojekt in Wien Floridsdorf, seinen Baubeginn begehen konnte. Seither hat sich einiges getan: Mittlerweile wurde für alle Bauteile des gesamten Projekts - ein Einkaufzentrum mit rund 20.000 m2 Verkaufsfläche samt Tiefgarage sowie rund 1.100 Wohnungen - die Baugenehmigung erteilt. Damit steht dem neuen Stadtteil für den Norden Wiens nichts mehr im Wege.

Markenvielfalt im CITYGATE

Zahlreiche Handelsunternehmen haben sich schon einen Platz im neuen Einkaufszentrum in der Wagramer Straße 195 gesichert: INTERSPAR HYPERMARKT, NEW YORKER, DM, LIBRO, CYBERPORT, MISTER LADY JEANS, MARIONNAUD, FELBER BÄCKEREI, PALMERS, DREI, T-MOBILE, TAUBER CAFE, CLAIR'S, LE CLOU, RESTAURANT 3 GOLDENE KUGELN, LIBER NOVUS BUCHFACHGESCHÄFT, TUI REISECENTER, ROMA FRISEURBEDARF, DAVID JONES, ASIATISCHES RESTAURANT KUNG FU, MANNEQUIN SCHUHFACHGESCHÄFT, BRAUTMODENGESCHÄFT MIMI, FRISEURGESCHÄFT DOPOUNA, ITALIENISCHES CAFÉ, SYNDIKAT, PIZZAECK, ZOO&CO

Laut dem Projektentwickler hat das Einkaufszentrum CITYGATE mit obigen Shoppartnern und den in Verhandlung stehenden Handelsunternehmen damit einen Vermietungsgrad von 78 % erreicht. Die Bandbreite der neuen Mall erstreckt sich von Dingen des täglichen Bedarfs über Fashion- und Lifestyleprodukte bis zu Elektronik und Multimedia. Auch die Gastronomie wird für jeden Geschmack etwas bereithalten.

Erprobter Handelsstandort

Für eine hohe Kundenfrequenz ist auch gesorgt: An der U1 Station Aderklaaer Straße, an die CITYGATE angebunden ist, werden nach der Eröffnung 25.000 bis 30.000 Menschen aus- und einsteigen. Darüber hinaus liegt das Projekt im Herzen von Wiens größtem Wachstumsgebiet und ist eingebettet in ein voll erschlossenes Gebiet, zwischen starken Handelsbetrieben wie Intersport Eybl, XXXLutz und Kika Nord auf der einen - und den beiden Wohnhausanlagen Rennbahnweg- und Großfeldsiedlung auf der anderen Seite.

Begehrtes Wohngebiet für groß und klein

Doch nicht nur die Einkaufsmöglichkeiten zeichnen das "neue Wohnzimmer" aus, als das Dr. Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des österreichischen Handelsverbandes, das CITYGATE bezeichnet. Tatsächlich bietet das Konzept als "Stadt in der Stadt" zukünftigen Bewohnern jeder Altersgruppe eine komplette Infrastruktur: der gegenüber geplante Schulcampus Donaustadt wird Raum für insgesamt 830 Schüler bieten, für die Kleinsten wird es direkt am Projektareal einen Kindergarten geben. Aber auch für die Großen ist gesorgt: Das Dach des Einkaufzentrums wird als Erholungsraum für Anrainer genutzt, zusätzlich wird im Areal ein öffentlicher Park angelegt, der über Spielplätze und Ruhezonen verfügt.

Die Wohnungen des CITYGATE, freifinanzierte Miet- und Eigentumswohnungen und geförderte Mietwohnungen, liegen über dem neuen Einkaufszentrum und werden rund 2.900 Personen ein

neues Zuhause bieten. Die beiden Hochhäuser werden mit 80 und 100 Metern Höhe als urbanes Landmark fungieren und das Stadtbild prägen. Auch unterirdisch und für Autofahrer hat CITYGATE einiges zu bieten:

Die geplante Tiefgarage ist für 780 Stellplätze konzipiert, die Park-& Ride-Anlage direkt neben dem Projekt wird mit weiteren rund 1.470 Stellplätzen den Stadtverkehr entlasten.

Das Projekt CITYGATE wird von der Stumpf Gruppe gemeinsam mit namhaften Bauträgern umgesetzt. Das Projektvolumen beträgt rund 250 Millionen Euro; die Baufertigstellung des Gesamtprojektes und Eröffnung des Einkaufszentrums sind für 2014 vorgesehen. Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter http://www.citygate.at/Presse/Downloads.

