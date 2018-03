FPÖ: Hübner fordert endlich Aufklärung des ungeheuerlichen US-Datendiebstahls

Bundesregierung und EU inszenieren weiterhin ihre Unterwürfigkeit gegenüber den USA

Wien (OTS) - "Mittlerweile ist es um den flüchtigen NSA-Mitarbeiter Edward Snowden und den US-amerikanischen Bespitzelungswahn still geworden. Die heimischen Medien beschäftigen sich lieber mit der Frage, wann und wo hierzulande Hitzerekorde gebrochen werden. Wächter von Demokratie, Freiheit und Bürgerrechten sehen anders aus! Dabei würde der digitale US-Imperialismus genug Material für Titelseiten im Sommerloch vor dem Wahlkampf bieten. Die Bundesregierung inszeniert in gewohnter Manier genüsslich - dank Sturheit der ÖVP-dominierten Lehrergewerkschaften - Stillstand und Scheitern. Lediglich die Innenministerin zeigte den Anarcho-Asylanten im Servitenkloster die Zähne, um sich - freilich viel zu spät - als Konkurrentin zur FPÖ in Stellung zu bringen", analysiert NAbg. Dr. Johannes Hübner, außen-und europapolitischer Sprecher der FPÖ, die aktuelle Lage.

"Für die Freiheitlichen sind die skandalösen und offensichtlichen Verstöße gegen die Grundrechte der österreichischen Bürger durch die Geheimdienste der USA noch lange nicht vom Tisch. Wir werden den Finger weiterhin auf die Wunde legen sowie Bundeskanzler Faymann und seinen Vizekanzler Spindelegger in die Pflicht nehmen. Das national-freiheitliche Lager steht seit der Revolution von 1848 für Meinungs- und Gewissensfreiheit sowie den Schutz der Privatsphäre. Jeglichem Bespitzelungswahn - sei es einst durch einen Herrn Metternich, sei es heute durch einen Herrn Obama - stellen wir uns entgegen", so Hübner.

"Wir werden weiterhin auf vollständige Aufklärung des ungeheuerlichen Datendiebstahls durch die USA drängen und den Bürgern das völlige Versagen von SPÖ und ÖVP vor Augen führen. Die Regierungsparteien befinden sich leider in schlechter Gesellschaft mit den Institutionen der Europäischen Union - inklusive dem Europäischen Parlament -, die Unterwürfigkeit und Willfährigkeit gegenüber den USA zelebrieren. Faymann wäre gut beraten, sich an seinen bundesdeutschen Genossen, siehe die Äußerungen von Sigmar Gabriel, zu orientieren, die - das muss man ehrlich sagen - gegenwärtig doch noch gewisse Traditionen der 'freien Arbeiterbewegung' hochhalten und der Großmacht USA die Stirn bieten", meint Hübner.

"Die Forderung, Edward Snowden in Österreich Asyl zu gewähren, wird nicht nur von der FPÖ erhoben, sondern von vielen heimischen Bürgern und von mir hiermit erneuert. Nachdem die Innenministerin - nach vielen Monaten des Zuwartens - endlich begonnen hat, gegen die Scheinasylanten und kriminellen Menschenhändler im Servitenkloster mit ihren rechtsstaatlichen Möglichkeiten vorzugehen, wäre es allemal an der Zeit, einen echten Flüchtling, nämlich Herrn Snowden, Schutz und Zuflucht in Österreich anzubieten. Das wäre auch ein Zeichen, dass Österreich immer noch ein neutraler Staat ist", so Johannes Hübner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at