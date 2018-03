A V I S O: Pressekonferenz "Tennis-Senioren-WM in Kärnten" mit LH Kaiser und LR Waldner, Mittwoch, 7. August, 9 Uhr

Klagenfurt (OTS/LPD) - Kärntens Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und Tourismusreferent LR Dr. Wolfgang Waldner geben morgen, Mittwoch, 7. August, eine Pressekonferenz zum Thema: "Tennis-Senioren-WM in Kärnten". Die PK findet um 9 Uhr im Tennis-Cafe der Union-Tennishalle Universitätsstrasse 100 A, in Klagenfurt am Wörthersee statt.

Weiterer Gesprächspartner: Ronnie Leitgab, Präsident Österreichischer Tennisverband.

