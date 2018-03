Alte Donau: Pyrotechnik, Lampions und Pauschalpreise

Lichterfest am Samstag, 10. August, mit Hits und Oldies

Wien (OTS) - Ein echter "Publikumsmagnet" ist das alljährliche "Lichterfest" auf der Alten Donau. Heuer laden Bootsverleiher und Gastronomen am Samstag, 10. August, zu der Veranstaltung ein. Zwei effektvolle Feuerwerke, Lampions, dekorierte Ruder-, Tret- und E-Boote, pauschalierte Mietpreise für die Gefährte, verlängerte Betriebszeiten, eine Musik-Bühne mit Disc Jockey sowie die romantische Stimmung an dem idyllischen Gewässer zu später Stunde werden wie immer zahlreiche Besucher anlocken. Ab etwa 18.00 Uhr sorgt ein prominenter Radio-DJ im Abschnitt Gänsehäufel mit "Hits und Oldies" für Kurzweil und um ungefähr 21.45 Uhr geht der zweifache spektakuläre "Pyrotechnik-Zauber" zeitgleich in den Bereichen Gänsehäufel und Angelibad los. Für nähere Auskünfte stehen die Organisatoren gerne zur Verfügung: Telefon 204 34 35.

Der "Lichterfest"-Tarif (4 Stunden: 19.00 bis 23.00 Uhr) für Ruderboote beträgt zirka 32 Euro. Zeitgenossen mit muskulösen Beinen benützen Tretboote und zahlen dafür zirka 40 Euro. Zum Pauschalpreis von zirka 52 Euro kann man die flotten Elektro-Boote ("Standard") benützen. Die beleuchteten Wasserfahrzeuge und die farbenfrohen Feuerwerke sind aber auch von den Ufern aus ein hübscher Anblick. Ein Besuch der Lokale an der Alten Donau lohnt sich: Leckere Gerichte und köstliche Durstlöscher werden dort zu fairen Preisen feilgeboten. Bei Schlechtwetter verlegen die Organisatoren das "Lichterfest" auf Samstag, 17. August. Die an der Alten Donau ansässigen Unternehmen stellen die vergnügliche Festivität im engen Zusammenwirken mit der Arbeitsgemeinschaft "Die schöne Alte Donau" auf die Beine.

Allgemeine Informationen:

Freizeitparadies Alte Donau:

www.alte-donau.info/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at