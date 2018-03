GÖD: Bildungsniveau, nicht Lebensalter soll entscheiden

Expertenrat greift Forderung der Lehrergewerkschaften auf

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) begrüßt die Initiative, für Jugendliche ohne ausreichende Kenntnisse in Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen eine "Bildungspflicht" bis zum 18. Lebensjahr einzuführen.

Was derzeit als Vorschlag eines 15-köpfigen Expertenrates kommuniziert wird, geht auf eine Forderung im Initiativantrag "Wie Österreichs Schule noch besser wird" der Vorsitzenden aller fünf Lehrergewerkschaften zurück. Beschlossen wurde er vom Bundeskongress, dem höchsten beschlussfassenden Gremium der GÖD, bereits 2011. Darin heißt es:

"Es darf keine Jugendlichen ohne Abschluss geben. Die Bildungsgarantie bis zum Ende der Sekundarstufe II bedingt auch eine entsprechende (Aus-)Bildungspflicht. Niemand soll ohne entsprechenden Abschluss und die damit verbundenen Fertigkeiten und Kompetenzen in die Erwachsenenwelt entlassen werden."

Eckehard Quin, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft und Mitverfasser des Initiativantrags, ergänzt: "Schüler, die nach der neunjährigen Schulpflicht Mindeststandards in Deutsch, Mathematik und Englisch nicht erfüllen, haben in diesen Gegenständen weiterhin geschult zu werden."

Es ist sehr erfreulich, dass dieser Vorschlag der Lehrergewerkschaften jetzt vom Expertenrat aufgegriffen wird und spontan sehr viel Zustimmung erfährt. Für Österreichs Kinder und Jugendliche wäre es allerdings noch besser, wenn Ideen und Vorschläge der Lehrergewerkschaften in Zukunft ohne Zeitverzug die Resonanz finden, die sie verdienen.

"Alle, die sich in den letzten Monaten am Lehrerbashing und am Bashing ihrer Vertretung beteiligt haben, sollten die Situation zum Anlass nehmen, ihr Tun kritisch zu überdenken. Wer Gewerkschaftsbeschlüsse ignoriert, blockiert Innovationen, die die Fachleute der Praxis einfordern", so Eckehard Quin abschließend.

