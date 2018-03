Aviso Pressegespräch Sima/Schneider: "Verputzen statt Verschwenden!"

Wien (OTS) - In der EU landen jährlich 89 Millionen Tonnen an Lebensmittelabfällen im Restmüll. Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima startet im Rahmen der Initiative "natürlich weniger Mist" eine breitangelegte Info-Kampagne zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen in Wien und will damit Bewusstsein für den sensiblen Umgang mit Lebensmittel schaffen. Dies führt zur Entlastung der Umwelt und der Geldbörsen der Wienerinnen und Wiener.

Wir laden herzlich zum Pressegespräch mit Umweltstadträtin Ulli Sima und Wissenschafterin Felicitas Schneider von der Universität für Bodenkultur. Achtung: Fotomöglichkeit mit überdimensionalem 5 m großen 3-D-Sujet der aktuellen Kampagne am Rathausplatz vor Bühne des Filmfestivals.

