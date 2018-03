TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Setzen, fünf, leider das Thema verfehlt", von Anita Heubacher

Ausgabe vom 6. August 2013

Innsbruck (OTS) - Die Bundespolitik diskutiert über eine Bildungspflicht bis 18 Jahre. Makulatur. Die Frage ist doch, was ein Bildungssystem taugt, das nach neun Jahren Schüler produziert, die nicht lesen und schreiben können.

Österreich kann es sich nicht leisten, Potenziale durch soziale Selektion zu verlieren. Beginnend mit dem Vorschulalter muss deshalb in allen Bereichen des Bildungssystems gewährleistet werden, dass Benachteiligungen wegen sozialer Herkunft, Migrationshintergrunds, Nationalität, Geschlechts usw. nach bester Möglichkeit vermieden bzw. ausgeglichen werden.

Das hat nichts mit verklärter Sozialromantik zu tun. Diese Textpassage stammt aus dem Papier der Sozialpartnerschaft. Veröffentlicht im Frühjahr, schwappte die Diskussion um die Bildungspflicht hoch. Auch weil die Wirtschaft feststellte, dass es jungen Arbeitnehmern oder Lehrlingen an elementaren Grundkenntnissen fehlt. Jetzt erfährt die Diskussion um die Bildungspflicht eine Neuauflage durch den Integrationsbericht. Schüler, die nach neun Schuljahren nicht ausreichend lesen und schreiben können, sollen nicht mit 15 aus dem System ausscheiden dürfen, sondern bis 18 verlängern müssen.

Darüber lässt sich seitens der Bundespolitik sechs Wochen vor der Nationalratswahl trefflich diskutieren. Das geht aber am Kern des Themas vorbei. Die Frage ist doch, was ein Bildungssystem taugt, das Schüler produziert, die nach neun Schuljahren nicht ausreichend lesen und schreiben können. Wer keine weiteren Potenziale vergeuden will, darf nicht hundert Jahre lang über ein Lehrerdienstrecht debattieren, ohne dass es dabei ans Eingemachte geht. Personalrekrutierung, Zusatzqualifikationen, Wettbewerb unter den Schulen und den Lehrern -Fremdwörter im Bildungssystem. Wäre die Schule ein Unternehmen, wäre sie pleite.

Wer keine weiteren Potenziale vergeuden will, muss Chancengleichheit verwirklichen. Solange es eine Klientel schafft, ihre Kinder ins Gymnasium zu bringen, wird es eine Vorselektion und eine Vergeudung von Talenten geben. Bildung hängt in Österreich vom Elternhaus ab. Diesen Startnachteil könnte eine Gesamt- und Ganztagsschule ausgleichen. Aber in Österreich wird nicht inhaltlich, sondern ideologisch diskutiert.

Deshalb werden wir beim PISA-Test nicht besser, deshalb bleibt unser Bildungssystem teuer, aber ineffizient. Es gibt so viele Expertisen. Aber nichts passiert, weil Rot und Schwarz, Bund und Länder mitreden und die Gewerkschaft den Abgesang auf ein modernes Bildungssystem singt. Setzen, fünf an allesamt, leider seit Jahrzehnten das Thema verfehlt.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610