Rauch: Seltsame ORF-Einladungspolitik

"ZiB 2" lädt Vorsitzenden des Bundes der sozialistischen Akademiker als so genannten "Experten" – Drei der sechs Autoren der AK-"Studie" sind SPÖ-Funktionäre

Wien, 5. August 2013 (ÖVP-PD) Als "höchst seltsame Einladungspolitik" bezeichnet ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch die heutige Ankündigung der "ZiB2", einen der Autoren der AK-Bewertung über Vermögensverhältnisse der Österreicher als so genannten "Experten" ins Studio zu laden. Denn Fakt ist: Bei Jakob Kapeller handelt es sich um einen aktiven SPÖ-Funktionär – in leitender Funktion. "Herr Kapeller mag einer der Studienautoren der AK-Bewertung sein. Er ist aber auch Vorsitzender des Bundes sozialistischer Akademiker in Steyr", so Rauch und weiter: "Zudem ist ebenso interessant, dass drei der sechs Studienautoren SPÖ-Funktionäre sind. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass der ORF seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachkommen wird und die Zuseher über all diese Fakten informieren wird." Eine simple Google-Recherche geht für den ORF nämlich peinlich aus: Denn als Top-Suchergebnisse nach "Jakob Kapeller" werden ausgeworfen: "BSA startet mit neuem Team durch" und "Duo führt nun Sozialistische Akademiker". Der ORF sei vor diesem Hintergrund an seinen öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag erinnert und daran, was das bedeutet. "Sollte der ORF der Meinung sein, dass dies in

Ordnung ist, bieten wir gerne den Leiter der Politischen Akadamie der ÖVP an, der zur Performance der ÖVP Stellung nimmt. Ebenso ausgeglichen ist der heutige Gedanke der 'ZiB'." Rauch abschließend: "Zu toppen wäre das nur, wenn der ORF-Generaldirektor in Pelinka-Manier andenken würde, sich einen AK-Mitarbeiter oder SPÖ-Funktionär als Mitarbeiter direkt in sein Büro zu holen", so Rauch abschließend.

