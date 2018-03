Neues Volksblatt: "Wer A sagt ..." (von Manfred Maurer)

Ausgabe vom 6. August 2013

Linz (OTS) - Die Österreicher wollen nicht, dass der Staat in ihrem Ersparten herumschnüffelt. Es gibt ohnehin kaum noch einen Bereich, wo man vor der meist mit hehren Zielen gerechtfertigten Neugier des Großen Bruders sicher ist. Das Bankgeheimnis ist so ein letztes Refugium des Privaten, in dem der Staat nichts verloren hat, solange der Bürger nicht in den Verdacht eines Finanzvergehens gerät. Auch die SPÖ-Zentrale weiß natürlich um den Stellenwert, den die Österreicher dem Bankgeheimnis einräumen. Daher ist in der Löwelstraße Feuer am Dach, seit ein paar Genossen abweichend von der Parteilinie die Abschaffung des Bankgeheimnisses fordern. Doch die Garantie des Bundesgeschäftsführers Darabos ("Bankgeheimnis wird nicht angetastet") genügt nicht zu Beruhigung. Ehrlicherweise hätte Darabos wie am Vorabend seines Wehrpflicht-Umfallers sagen können, das Bankgeheimnis sei "in Stein gemeißelt". Dann wüssten wir, woran wir sind. Denn die SPÖ-Rebellen mögen zwar taktisch nicht auf Linie sein, in ihrer Konsequenz sind sie es sehr wohl. Wer nämlich A wie "Abzocken durch Vermögenssteuern" sagt, muss auch B wie "Bankgeheimnis abschaffen" sagen. Die Vermögenssteuer funktioniert nämlich nur, wenn die Finanz ins Sparbüchl schaut.

Der Wähler hat es aber bald in der Hand dafür zu sorgen, dass wirklich in Stein gemeißelt bleibt, was die SPÖ nur bis zum Wahltag unangetastet lassen will.

