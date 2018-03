KURIER: Dritter Carsharing-Anbieter in Wien

Die Deutsche Bahn startet ihr Carsharing-Angebot Flinkster in Österreich

Wien (OTS/Kurier) - Car2go und Carsharing.at bekommen Konkurrenz von der Deutschen Bahn. Die ersten Fahrzeuge der Deutsche Bahn-Tochter Flinkster stehen bereits in der neuen Zentrale am Westbahnhof. Bis Herbst soll die Flotte 50 Fahrzeuge umfassen. In 18 Bezirken sollen für die Autos fixe Stellplätze an der Oberfläche geschaffen werden. Sie können ab 1 Euro in der Stunde gemietet werden, dazu kommen noch mindestens 18 Cent für jeden gefahrenen Kilometer. Die Flotte wird Pkw wie den Citroen DS3, Opel Astra oder VW Golf umfassen. Reserviert wird der Wagen im Internet oder telefonisch.

