Auer zum Start der ÖVP-Sommertour: "Wir lassen uns unsere Höfe nicht wegbesteuern!"

Populistische Faymann-Steuern gefährden Jobs und Wirtschaft

Wien, 5. August 2013 (ÖVP-PD) "Konzepte für Arbeitsplätze, für leistbares Wohnen, für eine funktionierende, produzierende Landwirtschaft, die den Konsumenten täglich den Tisch mit gesunden, frischen Lebensmitteln deckt – das will die ÖVP und das wollen die Menschen. Staatstragende Mienen leisten noch keinen Beitrag zum Ausbau des Wirtschaftsstandortes", sagt Bauernbund-Präsident Jakob Auer zum heutigen Start der ÖVP-Sommertour in Oberösterreich. "Wir kämpfen gemeinsam mit unserem Parteiobmann Michael Spindelegger um Platz eins in Österreich", verweist Auer in diesem Zusammenhang auch auf das aktuelle Wahlprogramm des Bauernbundes, das den bäuerlichen Familienbetrieben eine echte Zukunftsperspektive geben und lohnende Entwicklungsmöglichkeiten schaffen will. ****

Richtungswahl für die Landwirtschaft

Gerade die österreichischen Bäuerinnen und Bauern stehen am 29. September 2013 vor einer entscheidenden Richtungswahl. Denn bei dieser Nationalratswahl wird festgelegt, wer die Agrarpolitik in

den nächsten Jahren gestalten wird. Auer betont: "In den kommenden Monaten muss das ausverhandelte Budget der Agrarreform auch auf nationaler Ebene mit Leben erfüllt werden, sprich: gestaltet werden. Das setzt voraus, dass wir es in Regierungsverantwortung gestalten können."

Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern brauchen sichere Rahmenbedingungen, die zum Investieren anregen, und "werden weder eine fundamentalistische Ökodiktatur, noch eine alles begrabende Steuerlawine wählen", verweist der Bauernbund-Präsident Auer darauf, dass Österreich dringend seriöse, konstruktive Kontrapunkte zu rein populistischen Ökofantasien oder noch populistischeren Faymann-Steuern braucht. "Wir Bauern sichern die Produktion von Lebensmitteln und Energie und sorgen für gepflegte Landschaften. Wir Bauern lassen uns unsere Höfe nicht wegbesteuern!", diese Botschaft will Auer bei Hausbesuchen in jeden bäuerlichen Betrieb bringen.

