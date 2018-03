ORF-Donau-"Universum" für Naturfilm-Oscar nominiert

"Donau - Lebensader Europas" von Michael und Rita Schlamberger als Jackson-Hole-Nominee

Wien (OTS) - Nächster internationaler Erfolg für Michael und Rita Schlambergers "Universum"-Zweiteiler über die Donau: Beim "Wildlife Film Festival" in Jackson Hole ist Teil eins der im Vorjahr fertiggestellten und im Juni 2012 vor bis zu 622.000 ORF-Zuseherinnen und -Zusehern ausgestrahlten Produktion von ORF und ScienceVision in der Kategorie "Best Wildlife Habitat Program" für einen Naturfilm-Oscar nominiert.

Zuletzt war die "Donau" Marke "Universum" beim Telenatura Festival 2012 in Pamplona als bester Film aus mehr als 160 Einreichungen mit dem "Best Film, City of Pamplona Award" ausgezeichnet worden.

Das zweiteilige bildgewaltige "Universum"-Flussporträt "Donau -Lebensader Europas" der vielfach ausgezeichneten steirischen Naturfilmer bot im Juni 2012 eine epische Entdeckungsreise in unbekannte Wildnisse und zeigte, wie diese durch den weltbekannten Strom geschaffen wurden und bis heute miteinander in Beziehung stehen. "Donau - Lebensader Europas" entstand als Koproduktion von ORF mit ScienceVision, BR und NDR in Zusammenarbeit mit ARTE und ICPDR.

