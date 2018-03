AKNÖ: Betriebliche Gesundheitsförderung stärken - ExpertInnen wissen, wie es geht

Wien (OTS/AKNÖ) - AKNÖ-Vizepräsident Markus Wieser stellte erfreut fest, dass die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz in Niederösterreich sehr ernst genommen wird. "Allerdings erreichen die psychischen Belastungen vor allem in Gesundheits- und Handelsberufen bereits so große Ausmaße, dass es mit Tipps für das persönliche Wohlbefinden nicht getan ist." Obst und Gemüse am betrieblichen Kantinen-Speiseplan helfen gegen Überbelastung, Burn Out oder Angst vor Kündigung im Krankenstand sicher nicht.

Betriebliche Gesundheitsvorsorge ist daher nach Ansicht der AKNÖ eine Herausforderung an die Sozialpartner. AKNÖ-Gesundheitsexperte Dr. Bernhard Rupp, MBA: "Die Unternehmen müssen bereit sein, die Arbeitsplätze auf gesundheitsbelastende Faktoren untersuchen zu lassen. Gesunde ArbeitnehmerInnen nützen der Wirtschaft mehr als frühzeitig erkrankte ArbeitnehmerInnen."

Betriebliche Gesundheitsförderung: Sozialpartner, NÖGUS und Sozialversicherungen arbeiten Hand in Hand

Die AKNÖ erinnert in diesem Zusammenhang an die seit vielen Jahren bewährte Institution der Niederösterreichischen Plattform Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), in der die Sozialpartner, der NÖGUS und die Sozialversicherungen vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Bernhard Rupp: "Eine Zersplitterung der ohnedies knappen Mittel auf parallele Initiativen, so gut sie auch gemeint sein mögen, hilft in der Sache nicht weiter."

Jetzt wäre es vielmehr dringend notwendig, Arbeits- und OrganisationspsychologInnen als die ausgewiesenen ExpertInnen in den Betrieben zum Einsatz zu bringen. Sie können am besten beurteilen, wie krankmachende Arbeitsabläufe vermieden werden können.

