Rauch: ÖVP steht für starke Zukunft Österreichs

Sozialisten stehen für Faymann-Steuern, Klassenkampf und Neiddebatte – ÖVP-Zukunftsplan garantiert leistbares Leben

Wien, 5. August 2013 (ÖVP-PD) "Mehr ÖVP und weniger SPÖ. Das ÖVP-Programm für die Zukunft ist der Weg zu mehr Wachstum und weniger Schulden", sagt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zum von Bundesparteiobmann Michael Spindelegger vorgestellten Programm für die Zukunft Österreichs beim Auftakt der ÖVP-Sommertour. "Indem wir die Unternehmen von zu viel Bürokratie befreien und ihnen mehr Freiheiten geben, schaffen wir Arbeitsplätze und sorgen für mehr Wohlstand in Österreich. Damit werden wir am 29. September Erster", so Rauch. "Im Gegensatz zu den Sozialisten, die für Faymann-Steuern kämpfen, steht die ÖVP für ein ausgeglichenes Budget und eine vorausschauende Wirtschaftspolitik, die nicht auf den Schultern zukünftiger Generationen aufgebaut ist." ****

"Die ÖVP steht für weniger Bürokratie in Unternehmen und für mehr Arbeitsplätze; für eine Entlastung des Mittelstands und für mehr Freiheiten; für mehr Wachstum und für weniger Schulden. Das ist die Handschrift der ÖVP. Bei der SPÖ regieren hingegen Faymann-Steuern, Klassenkampf und Neiddebatte", so Rauch, der betont: "Der ÖVP-Zukunftsplan garantiert leistbares Leben – Damit werden wir am 29. September die Nummer eins."

