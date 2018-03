Junge ÖVP: Mit Michael Spindelegger an der Spitze bringen wir Österreich wieder auf Vordermann

Start der ÖVP-Sommertour; ÖVP steht für Wachstum statt Schulden

Wien, 5. August 2013 (OTS) Anlässlich des heutigen Starts der Sommertour der ÖVP in Oberösterreich betont Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP: "Die ÖVP setzt auf die richtigen Themen, um Österreich wieder auf Vordermann zu bringen. Sichere Arbeitsplätze auch für uns Junge, nachhaltiges Wachstum und weniger Schulden sind unser Plan für Österreich, der in den kommenden Wochen vom Bodensee bis zum Neusiedlersee im Rahmen der Sommertour vorgestellt werden soll. Wir sind bereit, die ÖVP wieder auf Platz 1 zu bringen, damit unsere jungen Anliegen in der Politik bald noch mehr Gewicht haben. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir in

allen Bundesländern aktiv sein und unseren Beitrag leisten, damit der nächste Bundeskanzler Michael Spindelegger heißt." ****

