Hiroshima-Gedenktag: ÖGB fordert atomare Abrüstung

Foglar: Reduktion der Militärausgaben kann Hunger und Armut in den ärmsten Ländern bekämpfen

Wien (OTS/ÖGB) - Anlässlich des 68. Jahrestages des Atombombenabwurfs über Hiroshima erinnert der ÖGB daran, dass wir uns noch stärker für eine gewaltfreie Welt einsetzen müssen, in der Nuklear- und Massenvernichtungswaffen der Vergangenheit angehören. "Es ist gut, dass US-Präsident Barack Obama in seiner diesjährigen Rede in Berlin betonte, dass er für weltweite nukleare Abrüstung eintritt", so ÖGB-Präsident Erich Foglar. "Nichtsdestotrotz ist die Gefahr durch Massenvernichtungswaffen noch immer sehr hoch. Syrien zum Beispiel ist im Besitz chemischer und biologischer Waffen, andere Länder arbeiten an deren Weiterentwicklung."

Foglar fordert, dass die weltweiten Militärausgaben zurückgefahren werden: "Große Teile der Welt sind noch immer im Würgegriff der Finanzjongleure. In vielen Staaten werden nach wie vor Sozialleistungen gekürzt. An eine Reduktion der Militärausgaben denkt jedoch niemand. Obwohl nur ein kleiner Teil dieser Ausgaben reichen würde, um Hunger und Armut in den ärmsten Ländern der Welt wirksam zu bekämpfen."

Oberhauser: Auch zivile Atomkraft-Nutzung birgt unbeherrschbares Risiko

Auch ÖGB-Vizepräsidentin Sabine Oberhauser erinnert an die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki, die "zu den schrecklichsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte gehören. Viele unschuldige Menschen, unter ihnen auch viele Kinder, haben damals ihr Leben verloren. Bis heute leiden Menschen an den Spätfolgen und bis heute ist die nukleare Gefahr noch immer nicht gebannt." Oberhauser kritisiert nicht nur die militärische, sondern auch die zivile Nutzung der Atomkraft: "Auch die so genannte friedliche Nutzung von Atomenergie birgt ein enormes und nicht beherrschbares Risiko in sich, wie uns die Ereignisse in Fukushima vor Augen geführt haben."

Achitz: Atomare Abrüstung, soziale Aufrüstung!

Schon in seinen Gründungsstatuten hat sich der ÖGB zur Sicherung des Weltfriedens bekannt. "Zum Frieden gehört aber auch der soziale Frieden", betont Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB: "Zu viele Kriege wurden ausgelöst durch soziale Konflikte; durch Armut, Elend und Hunger - also durch ungerecht verteilten Wohlstand, sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen den Staaten. Eine friedliche Welt braucht Verteilungsgerechtigkeit, Bildung, Demokratie und Zukunftsperspektiven. Neben der Vernichtung der Massenvernichtungswaffen ist also eine Politik notwendig, die dafür sorgt, dass Kriege gar nicht mehr entstehen: Atomare Abrüstung, soziale Aufrüstung!"

