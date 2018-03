Leitl: Besserverdiener stehen zu ihrer Verantwortung, sagen aber Nein zu noch höheren Steuern

Wirtschaft hat bereits Vermögenszuwachssteuer, Solidarzuschlag und Finanztransaktionssteuer akzeptiert

Wien (OTS/PWK556) - "Wir sollten auf dem Boden der Sachlichkeit bleiben: Die Besserverdiener leisten schon jetzt ihren Beitrag: Die Wirtschaft hat die Vermögenszuwachssteuer, den Solidarzuschlag und die Finanztransaktionssteuer akzeptiert. Wir sagen aber ein klares und deutliches Nein zu immer neuen bzw. noch höheren Steuern. Die Folge wären nicht mehr, sondern weniger Arbeitsplätze und weniger Wachstum", betont Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl.

Zugleich verweist er auf eine Studie von IHS-Chef Christian Keuschnigg, der jahrelang in der Schweiz gelebt hat und höchstes Ansehen genießt. Demnach hätten neue oder höhere vermögensbezogene Steuern gravierende Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und die Standortattraktivität Österreichs. "Die Ergebnisse der IHS-Studie sind glasklar: Gäbe es die geforderten Vermögensteuern schon heute, könnte Österreich in diesem Jahr nicht mit einem zumindest bescheidenen BIP-Plus rechnen, sondern wäre bereits in der Rezession. 16.000 Arbeitsplätze wären betroffen, die allein heuer verloren gehen würden", warnt Leitl.

Zudem ist Österreich schon jetzt Meister in Sachen Umverteilung:

10 Prozent der Reichsten zahlen 58 Prozent des Einkommensteueraufkommens, 40 Prozent der Ärmsten zahlen keine Steuer. Eine Untersuchung der KMU Forschung Austria zeigt zudem, dass von Vermögensteuern nicht etwa "eine Handvoll Reicher", sondern mehr als 10.000 KMU betroffen wären.

Leitl abschließend: "Österreichs Besserverdiener stehen zu ihrer Verantwortung. Mit einer Erbschafts- und Schenkungssteuer würde die breite Masse zur Kasse gebeten. Und eine Vermögensteuer hätten letztlich aber vor allem die Betriebe zu tragen. Wer mehr Arbeit will, darf nicht andauernd Maßnahmen das Wort reden, die genau das Gegenteil bewirken. Jetzt müssen die Weichen in Richtung Entlastung gestellt werden." (SR)

