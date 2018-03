Sommertour-Auftakt – Spindelegger: Mehr ÖVP und weniger SPÖ - FOTO

ÖVP-Programm für Zukunft Österreichs: Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze schaffen, Absage an neue Steuern

Wien, 5. August 2013 (ÖVP-PD) "Wir wollen für weniger Bürokratie in Unternehmen sorgen, mehr Arbeitsplätze schaffen, wir wollen eine Entlastung von Mittelstand und Familien und den

Menschen mehr Freiheiten geben. Das ist unsere Handschrift, die wir Österreich in den nächsten fünf Jahren geben wollen", erklärt ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger den Weg der ÖVP. "Wir stehen für mehr Wachstum und weniger Schulden. Kurz gesagt: wir wollen mehr ÖVP und weniger SPÖ!" Sichere Arbeitsplätze, nachhaltiges Wachstum und weiterhin Wohlstand – das sind die Themen der ÖVP für die Nationalratswahl. "Damit wollen wir die Nummer eins in Österreich werden", so Spindelegger beim heutigen Auftakt der ÖVP-Sommertour im oberösterreichischen Gmunden. Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann Josef Pühringer und dem gesamten ÖVP-Regierungsteam startete Spindelegger heute zur diesjährigen Sommertour durch Österreich. Im Zentrum des ÖVP-Programmes für Österreich stehen Maßnahmen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich. So schafft man mehr Wohlstand. ****

Der ÖVP-Chef weist darauf hin, dass die wirtschaftlich schwierigen Zeiten weder in Europa, noch in Österreich ganz überstanden sind. "Wir stehen in einem starken Wettbewerb mit anderen. Daher brauchen wir: eine Entfesselung der Wirtschaft, eine Entlastung unsere Betriebe und eine Entbürokratisierung Österreichs." Das will Michael Spindelegger gemeinsam mit dem ÖVP-Regierungsteam im Rahmen der ÖVP-Sommertour den Bürgern näherbringen. Wir beginnen hier in Oberösterreich, in einem Bundesland, in dem ein Landeshauptmann mit seinem Regierungsteam, vorgezeigt hat, "dass man sich Export nicht nur an die Fahnen heftet, sondern auch betreibt". Mit guten Arbeitsplätzen und wenigen Arbeitslosen. "Bei standortschädlichen Maßnahmen, wie den ständigen Rufen nach neuen Steuern und Belastungen für die Bürger müssen jedoch die Alarmglocken schrillen", so Spindelegger in Richtung SPÖ.

"Wir sind die Partei, die Sicherheit gibt, die diesen Weg vorzeichnet und klar sagt, wofür sie steht: Für ein Österreich im Wohlstand, für mehr Arbeitsplätze, für leistbares Leben, für leistbares Wohnen." Spindelegger abschließend: "Mehr ÖVP sorgt in Österreich dafür, dass wir uns nicht auf dem Erreichten der Vergangenheit ausruhen, sondern auch eine gute Zukunft haben. Dafür werden wir werben, durch die Lande ziehen, viele Bürgerkontakte haben und die Bürgerinnen und Bürger von unserer Idee für ein besseres Österreich überzeugen. Dass heute so viele mitgekommen sind, gibt Zuversicht, dass wir bei der Wahl am 29. September als erste durchs Ziel gehen können."

