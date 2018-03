Leitl zu Bildungspflicht: Verbindlichkeit von Bildungszielen außer Streit stellen

Erreichbares Bildungsniveau ist entscheidend - Sozialpartnerpapier zu Bildung wartet auf Umsetzung

Wien (OTS/PWK555) - Zu der aktuell wieder aufgeflammten Diskussion rund um eine Bildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr betont der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl, dass das grundlegende Ziel darin zu sehen sei, die Verbindlichkeit von Bildungszielen außer Streit zu stellen. "Es ist nicht entscheidend, wie viele Jahre jemand im Schulsystem verbringt, sondern welches Bildungsniveau erreicht wird", so Leitl. Gleichzeitig verwies der WKÖ-Präsident auf das Bildungspapier der Sozialpartner, dessen Umsetzung seit 2007 auf sich warten lässt. Kern des Papiers ist die Festlegung, dass - wie in erfolgreichen Schulsystemen weltweit üblich - die Bildungsstandards zu einer Verbindlichkeit von Bildungszielen und zu einer höheren Verlässlichkeit des Schulsystems betragen sollen.

Generell sei es zielführend, die Orientierung auf das Erreichen von Lernzielen zu richten. Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen müssten aber "frühest möglich" erlernt werden können. Auch die Grundlagen für Migranten zum Erlernen eines für den Schulbesuch nötigen Niveaus der deutschen Sprache sei so früh wie möglich zu legen. Bildungspflicht nur für Lernschwache auszulegen, sei aus Sicht der Wirtschaft zu wenig. Die Wirtschaft habe großes Interesse an bestausgebildeten Absolventen - deshalb gelte es auch Anreize zu überlegen, die Bildungspflicht derart zu gestalten, dass Schüler alle Möglichkeiten der besten Bildung im Rahmen ihrer Schulausbildung erhalten. (us)

