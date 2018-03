Stronach/Lugar: Bankgeheimnis muss bestehen bleiben!

SPÖ will offenbar Zugriff auf die Einkommens- und Besitzverhältnisse der Österreicher

wien (OTS) - "Es ist ausgeschlossen, dass das Team Stronach einer Aufweichung oder Abschaffung des Bankgeheimnisses, so wie von der SPÖ gefordert, zustimmen wird", kontert Team Stronach Klubobmann Robert Lugar die diesbezüglichen Forderungen mehrerer Sozialdemokraten. "Freier Einblick in die Konten und damit die Einkommens- und Besitzverhältnisse der Österreicher hat wirklich nichts mehr mit Transparenz zu tun, sondern ist schlicht Finanzschnüffelei der Marke Big Brother", setzt Stronach nach und erinnert an das Junktim Österreichs beim EU-Beitritt: "Damals hat die Große Koalition das anonyme Sparbuch am Altar der Brüsseler Bürokraten geopfert und dafür wenigstens das Bankgeheimnis aufrecht halten können." Jetzt, so Lugar, werde dieser Trumpf auch noch aus der Hand gegeben um die Bürger finanziell total durchleuchten zu können.

