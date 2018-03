10. Bezirk: Raxstraße, Triester Straße - Instandsetzungsarbeiten nach Aufgrabungen

Wien (OTS) - Nach Aufgrabungen durch die MA 31 - Wiener Wasser muss die beschädigte Fahrbahn in der Raxstraße von Triester Straße bis Neilreichgasse im 10. Bezirk (Fahrtrichtung Laxenburger Straße) instand gesetzt werden. Weiters wird in der Triester Straße der Stauraumbereich vor der Altdorferstraße (Fahrtrichtung stadteinwärts) saniert. Die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 6. August 2013, mit den erforderlichen Arbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten in der Raxstraße erfolgen sowohl bei Tag als auch bei Nacht sowie an den Wochenenden bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Auf Baudauer ist das Rechtsabbiegen von der Triester Straße in die Raxstraße über die Altdorferstraße möglich.

Während der Sanierung des Stauraums in der Triester Straße vor der Altdorferstraße wird die stadteinwärtige Fahrbahn je nach Baufortschritt verengt. Der FußgängerInnen-Verkehr wird aufrecht erhalten.

Örtlichkeit der Baustellen: 10., Raxstraße von Triester Straße bis Neilreichgasse und 10., Triester Straße vor Altdorfer Straße

Baubeginn: 6. August 2013

Geplantes Bauende: 16. September 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

