FP-Schock: Neuerlich erschütternde Arbeitslosenzahlen in Wien

Entwicklung besorgniserregend

Wien (OTS/fpd) - Erneut gab es einen drastischen Anstieg der Wiener Arbeitslosenzahlen im Juli auf 9,7 Prozent, spricht der Wiener FPÖ-Stadtrat DDr. Eduard Schock die besorgniserregende Entwicklung am Arbeitsmarkt an. Monat für Monat gebe es mehr Beschäftigungslose als im Jahr zuvor. Trotzdem rühre Rot-Grün keinen Finger, um diese Negativ-Tendenz umzukehren. Stattdessen werden immer mehr Menschen in Schulungen gesetzt, um der Realität, nämlich dass es weit mehr Arbeitslose gebe, nur ja nicht ins Auge sehen zu müssen. Dies könne keinesfalls die Lösung sein. Sich in die eigene Tasche zu lügen helfe niemandem, schon gar nicht den Arbeitslosen selbst. Eine verfehlte Zuwanderungspolitik sowie eine die Unternehmer belastende Gebührenlawine seien schuld an der Misere. Hier müsse in Wien, wo es mit Abstand die meisten Arbeitslosen gebe, endlich angesetzt und gegengesteuert werden, fordert Schock. (Schluss) hn

