Kostendämpfung bei den Krankenkassen auf Pharmawirtschaft zurückzuführen

Die Pharmamunternehmen leisten wesentliche Beiträge zum funktionierenden Gesundheitssystem in Österreich, Patentabläufe verursachen Nullwachstum der Branche im ersten Halbjahr 2013

Wien (OTS) - Anlässlich der Halbjahresbilanzen vieler Pharmaunternehmen wird einmal mehr deutlich, dass die Pharmabranche erhebliche Beiträge zur Kostendämpfung der Krankenkassen leistet. In der ersten Jahreshälfte sind bei vielen Arzneimitteln die Patente abgelaufen, Generika kommen auf den Markt. Die Generikapreisregelung verschaffte zwar den Krankenversicherungsträgern erhebliche Kostenreduktionen, bescherte aber der Branche ein schwer zu verkraftendes Nullwachstum. Die Entwicklung des Kassenmarktes betrug von Jänner bis Juni 2013 nur 0,2 Prozent.

"Unbestritten ist, dass der Hauptverband mit den Krankenkassen sichtbare Kostendämpfungen erreicht. Ebenso unbestritten ist aber, dass das Sanierungspaket zu 70 Prozent von unserer Branche getragen wurde", sagt Huber. Neben den zahlreichen Patentabläufen haben die bisher geleisteten Solidarbeiträge einen wesentlichen Anteil an der sich positiv entwickelnden Gebarung. "Sie stärken die Leistungsfähigkeit der Krankenkassen gegenüber den Patienten", so Huber.

Neben den Beiträgen zur Kostendämpfung investiert die Pharmabranche weiterhin weit mehr als jede andere Branche in die Forschung und Entwicklung. Nach einer jüngst publizierten Untersuchung der Statistik Austria liegt der Forschungskoeffizient (der Anteil der Ausgaben für F&E an den Umsatzerlösen der Branche) bei 8,2 Prozent. Der Durchschnitt aller Branchen liegt mit 4, 1 Prozent erheblich darunter.

Neue Arzneimittel zu erforschen und zu entwickeln, ist ein Hochrisikogeschäft. Die Entwicklungskosten betragen bis zu 1,5 Milliarden Dollar. "Innovativen tragen erheblich dazu bei, ein Mehr an gesunden Lebensjahren zu ermöglichen. Damit den Menschen neue medizinische Möglichkeiten am "best point of care" zur Verfügung stehen, ist es unabdingbar, dass faire Preise und ausgewogene Rahmenbedingungen in der Erstattung gelten", so Huber abschließend.

Über die Pharmig: Die Pharmig ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband 120 Mitglieder (Stand Juli 2013), die den Medikamenten-Markt zu fast 100 Prozent abdecken. Die Mitgliedsunternehmen der Pharmig bieten Arbeitsplätze für ca. 10.000 Beschäftigte.

