LAFARGE Österreich mit neuem Bausystem-Manager

Zement-Marktführer will den Betonmarkt in Österreich noch intensiver stärken

Wien (OTS) - Dipl.-Ing., Dr. Johannes Horvath verstärkt ab sofort das Team des Marktführers LAFARGE Österreich. Der 43-jährige gebürtige Salzburger ist an der Technischen Universität Wien als Lektor, sowie an der Donau-Universität Krems als Dozent tätig, zuletzt war er Geschäftsführer der BPV GmbH, einer akkreditierten Prüf- und Inspektionsstelle. Der Bauingenieur und gerichtlich zertifizierte Experte für Betontechnik hat über 65 wissenschaftliche Arbeiten zum Baustoff Beton publiziert und ist Mitglied in zahlreichen Normenausschüssen, sowie in der Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr (FSV), etc.

Dipl.-Ing. Gernot Tritthart, Direktor Marketing & Innovation bei LAFARGE erläutert: "Mit Johannes Horvath haben wir einen kongenialen Experten gefunden, der den Werkstoff Beton bestens kennt." Tritthart weiter: "Wir von LAFARGE sehen es als unsere Pflicht an, den heutigen und künftigen Betonmarkt weiter aufzubereiten und unseren Baustoff nachhaltig zu positionieren. - Dafür braucht es Experten mit einer Leidenschaft für Beton."

LAFARGE Österreich arbeitet seit vielen Jahren gemeinsam mit der Vereinigung der Österreichischen Zementwerke (VÖZ) sowie mit dem Betonmarketing Österreich an innovativen Beton-Kampagnen. Heizen und Kühlen mit Beton sowie Betonstraßen sind die Schwerpunktaktionen der letzten Jahre. Es gilt, die vielen Vorzüge des Baustoffs in das rechte Licht zu rücken, um den Betonmarkt wachsen zu lassen.

Potential ist vorhanden

Eine aktuelle Umfrage der GfK Austria zeigt, dass beim Hausbau Beton nach wie vor am häufigsten für Fundament und Keller genutzt werden. Nahezu alle Befragten hingegen nennen Beton als wichtigsten Baustoff für die Infrastruktur.

Als positive Eigenschaften von Beton werden vor allem Stabilität, Beständigkeit (92% Zustimmung) sowie die vielseitigen und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten (72% Zustimmung) bewertet. Über 60 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen Gebäude aus Beton in ihrer Umgebung gut gefallen und betonen insbesondere das moderne Design der Häuser und deren Festigkeit.

"Erfreulich ist, dass rund drei Viertel der Befragten der Baustoff Beton als Energiespeicher zum Heizen und Kühlen geläufig ist. Das ist sicherlich auf die jüngste TV-Kampagne mit Testimonial Karl Merkatz zurückzuführen", erläutert Gernot Tritthart und unterstreicht einmal mehr, dass Beton dank seiner Wärmeleit- und Speicherfähigkeit wie kein anderer Baustoff für klimaschonende und nachhaltige Bauten geeignet ist.

Unternehmensinformation:

Ökologische, soziale und ökonomische Verantwortung ist die Basis der unternehmerischen Tätigkeit von LAFARGE. Um die Weiterentwicklung von Baustoffen ständig voranzutreiben, stellt LAFARGE die Bedürfnisse seiner Kunden in den Mittelpunkt und bietet innovative Lösungen für mehr Sicherheit, höheren Komfort und nachhaltiges Bauen.

Die Geschäftsbereiche der LAFARGE Gruppe in Österreich gliedern sich in folgende drei Gesellschaften: Lafarge Zementwerke GmbH, Lafarge Perlmooser GmbH und die Lafarge Cement CE Holding GmbH. Die Lafarge Cement CE Holding GmbH ist ebenso wie die beiden anderen Gesellschaften Teil der internationalen LAFARGE-Gruppe und fungiert als Holdinggesellschaft für die Partnerschaft mit dem Baukonzern STRABAG. Mehr Informationen auf www.lafarge.at

