Lotto: Niederösterreicher knackt Doppeljackpot mit 3,2 Millionen Euro

Joker Jackpot in NÖ und im Burgenland geknackt

Wien (OTS) - Der Lotto Doppeljackpot ist geleert, ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus dem niederösterreichischen Mostviertel kam per Quicktipp zu den "sechs Richtigen" und gewann damit mehr als 3,2 Millionen Euro. Mit zwölf Tipps nahm er bzw. sie den Doppeljackpot in Angriff, und der Computer setzte die gewinnbringende Kombination 5, 18, 23, 29, 31 und 32 in den vierten Tipp.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 41 und erhalten dafür jeweils mehr als 46.700 Euro. Ein Kärntner und ein Oberösterreicher waren dabei jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Tiroler und ein Spielteilnehmer, der seine Tipps über die Spieleplattform win2day abgegeben hatte, per Normalschein.

Joker Beim Joker stand ein Jackpot auf dem Spiel, und den konnten zwei Spielteilnehmer knacken. Für ihr "Ja" zur richtigen Jokerzahl erhalten ein Niederösterreicher und ein Burgenländer jeweils mehr als 221.000 Euro.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4.8.2013:

1 Sechser zu EUR 3.201.230,10 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 46.725,90 175 Fünfer zu je EUR 1.165,10 368 Vierer+ZZ zu je EUR 193,90 7.192 Vierer zu je EUR 46,70 10.709 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 123.488 Dreier zu je EUR 4,80 367.559 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 5 18 23 29 31 32 Zusatzzahl: 41

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 4.8.2013:

2 Joker zu je EUR 221.011,20 13 mal EUR 7.700,00 135 mal EUR 770,00 1.378 mal EUR 77,00 13.374 mal EUR 7,00 138.462 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 2 8 0 8 4 1

