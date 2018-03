"Tax Freedom Day" - BZÖ-Bucher prangert Steuerwahnsinn an

60 Prozent des Einkommens mittlerweile in Form von Steuern und Abgaben an Staat - BZÖ-Chef gab beim Würstelstand Bitzinger halbe Würstel aus

Wien (OTS) - Anlässlich des "Tax Freedom Day 2013" am vergangenen Mittwoch machte heute BZÖ-Bündnisobmann Klubobmann Josef Bucher im Rahmen mit einer Aktion auf die unglaubliche Steuer- und Abgabenlast in Österreich aufmerksam. "Allein 13 Steuer- und Abgabenerhöhungen durch SPÖ/ÖVP in dieser Legislaturperiode haben dazu geführt, dass die Situation mittlerweile gerade für den Mittelstand unerträglich geworden. In Wahrheit liegt die Steuer- und Abgabenquote nämlich nicht bei 43 Prozent, wie diese Bundesregierung behauptet. Wenn wir bei einer ehrlichen Rechnung die Steuereinnahmen des Staates mit dem Einkommen von Unternehmen und Haushalten gegenüberstellen, ergibt sich eine tatsächliche Steuer- und Abgabenquote von rund 60 Prozent! Das heißt, von jedem Euro, den die Österreicher und Österreicherinnen verdienen, gehen 60 Cent an den Staat, nur magere 40 Cent bleiben den Österreichern für die eigene Tasche", kritisierte Bucher, der als Zeichen für diesen "rot-schwarzen Steuer- und Abgabenwahnsinn" beim Würstelstand Bitzinger in Wien halbe Würstel mit einem halben Brot und einem halben Glas Bier ausgab, "denn den Rest kassieren SPÖ und ÖVP bei den Bürgern ab."

Die Bundesregierung, und hier speziell die ÖVP, hat für Bucher hier kläglich versagt. "Da kann die ÖVP jetzt im Wahlkampf versprechen was sie will. Sie trägt seit über einem Vierteljahrhundert ununterbrochen Regierungsverantwortung und hat es bis heute noch nicht geschafft, ihr jedes Mal kurz vor dem Wahltag gebetsmühlenartig wiederholtes Versprechen, endlich für eine Entlastung der Steuerzahler zu sorgen, nach dem Wahltag dann auch zu einzuhalten. Ganz im Gegenteil: Unterm Strich bleibt den Menschen immer weniger Geld in der Tasche. Und wenn die SPÖ jetzt unter dem Deckmäntelchen der Gerechtigkeit eine sogenannte Vermögenssteuer fordert, dann ist auch klar wer hier zum Handkuss kommt: Denn die sogenannten "Superreichen" sind mit ihrem Vermögen längst über alle Berge, bevor der Fiskus Zugriff bekommt. Treffen wird es wieder einmal den hart arbeitenden Mittelstand, der jetzt schon über alle Maße belastet und geschröpft wird", so Bucher.

"Unser erklärtes Ziel ist eine Steuer- und Abgabendeckelung von 40 Prozent. Wir fordern: Runter mit den Steuern, denn nur dann geht es wieder rauf mit Wohlstand und Wachstum. Der österreichische Steuerzahler hat mehr als "Genug gezahlt", so Bucher, der folgenden BZÖ-Forderungskatalog "Genug gezahlt!" an ÖVP-Finanzministerin Fekter richtete:

Verwaltungsreform - jetzt!

Es ist höchste Zeit, dass die Regierung zügig und entschlossen die 599 Vorschläge des Rechnungshofes umsetzt. Dieser rechnet mit einem Einsparungspotential von über 10 Milliarden Euro. Geld, das heute liegen bleibt, während wir jedes Jahr Neuschulden in ungefähr diesem Ausmaß aufnehmen.

Runter mit den Steuern!

Wir fordern ein faires Steuersystem mit einer merklichen Entlastung der Mittelschicht. Die Steuerlast für die 1,6 Millionen Lohnsteuerpflichtigen hat ein unerträgliches Ausmaß erreicht, das die Leistungsbereitschaft mindert und der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs schadet.

Vereinfachung des Steuersystems mit BZÖ-Fair-Tax!

Das österreichische Steuersystem muss wieder einfach werden. Jede Österreicherin und jeder Österreicher muss seine Steuer auf einem Bierdeckel ausrechnen können. Tausende Ausnahmebestimmungen, getrennte Einhebung von Steuer und Sozialversicherung, etc. sind antiquiert und gehören schnellstens aufgelöst.

Geringere Abgabenquote!

Unglaubliche 43 Prozent beträgt die Steuer- und Abgabenquote in Österreich. Nur in drei europäischen Ländern ist sie höher. Das ist nicht unser Verständnis von Europaspitze. Langfristig muss die Steuer- und Abgabenquote unter 40 Prozent sinken. Immer höhere Steuern sind ein falsches Rezept einer überforderten Bundesregierung.

Schluss mit der Belastung zukünftiger Generationen!

238 Milliarden Euro. So hoch sind die offiziellen Schulden Österreichs. Mit den ausgelagerten Schulden ergibt sich sogar eine Summe von fast 300 Milliarden Euro. Das ist viel zu. Vor allem muss dieser Schuldenberg von unseren Kindern und Kindeskindern abgetragen werden. Wir fordern eine verfassungsrechtliche Regelung, die es jeder Generation nur erlaubt, sich in jenem Ausmaß zu verschulden, das sie auch selbst erwirtschaften und zurückzahlen kann.

Schluss mit dem Schuldenmachen!

Österreich ist keine Insel der Seligen. Griechenland ist nur die Spitze des Eisbergs der Schuldenprobleme, in die alle europäischen Länder in den kommenden Jahren schlittern. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Differenz zwischen Einnahme und Ausgaben durch Schulden ausgeglichen wird, ist falsch. Wir fordern die Einführung einer Schuldenbremse - analog der entsprechenden Regelung, die Deutschland bereits vor Jahren eingeführt hat -, die es den öffentlichen Körperschaften schon mittelfristig verbietet, Schulden zu machen.

Ehrlicher Umgang mit den Problemen der Eurozone!

Die österreichische Bundesregierung hat unser Land mit fast 50 Milliarden Euro für die Eurorettung verpflichtet. Zwar sind der größte Teil Haftungen, sollten diese schlagend werden, stürzt Österreich endgültig in die Schuldenfalle. Die österreichische Bevölkerung ist dazu nie befragt worden, obwohl das Schicksal des ganzen Landes an dieser Entscheidung hängt. Es wird Zeit ehrlich mit dem Problem der Eurorettung umzugehen und nach einer umfassenden Info-Kampagne die Bevölkerung in einer Volksabstimmung zu befragen, ob sie mit dem Weg der Bundesregierung einverstanden ist.

Service: Der Tax Freedom Day (deutsch: Steuerzahlergedenktag) bezeichnet den ersten Tag eines Jahres, an welchem ein durchschnittlicher Steuerzahler eines Landes nicht mehr zur Bezahlung seiner Steuern und Abgaben Geld verdienen muss. Er veranschaulicht die Steuer- und Abgabenbelastung einer Volkswirtschaft und zeigt deutlich die Kosten für Staatsaufgaben und Bürokratie. In Österreich war das 2013 der 31. Juli, d. h. die Österreicherinnen und Österreicher arbeiten mehr als ein halbes Jahr nur dafür, ihre Steuern und Abgaben zu bezahlen.

