ORF SPORT + mit den Highlights vom Formel-1-Grand-Prix von Ungarn

Am 6. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 6. August 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Ungarn um 20.15 Uhr und von der Beachvolleyball-World-Tour 2013 der Damen in Long Beach um 22.15 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Lewis Hamilton auf Mercedes holte sich den Sieg beim Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring. Der Brite fuhr vor dem Finnen Kimi Räikkönen im Lotus ins Ziel. Weltmeister Sebastian Vettel und Red Bull mussten sich in Ungarn mit dem dritten Platz begnügen. In der Fahrerwertung führt Vettel jetzt mit 172 Punkten und damit 38 Punkte vor Räikkönen und 39 Punkte vor Fernando Alonso auf Ferrari.

Gold und Silber gingen beim Beachvolleyball-Grand-Slam der Damen in Long Beach an Brasilien. Taiana Lima/Talita Antunes siegten im Finale gegen ihre Landsfrauen Maria Clara Salgado/Carolina Salgado in drei Sätzen mit 20:22, 21:15 und 15:13. Bronze ging an das deutsche Duo Katrin Holtwick/Ilka Semmler, das sich gegen die US-Girls Emily Day/Summer Ross in zwei Sätzen mit 21:18 und 25:23 durchsetzten.

